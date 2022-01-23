نشوى مصطفى تنفي انتقادها لفيلم «أصحاب ولا أعز»: معنديش اشتراك في نتفليكس

نفت الفنانة نشوى مصطفى انتقادها لفيلم أصحاب ولا أعز ، الذي تقوم ببطولته الفنانة منى زكي والفنان إياد نصار، بعد نشرها علي صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» منشورا أثار جدلا كبيرا.

وكتبت نشوى مصطفى عبر صفحتها: «يعني لازم اختلافنا يبقي دوشة، هو إحنا ماينفعش نختلف بصوت واطي، في كل اختلافاتنا فى الرأي على أي موضوع بنتحول لأهلى وزمالك، منتهى العصبية وعدم التحضر، يا سيدي كل حد بيكون وجهة نظره حسب تكوينه النفسي والمحيط اللي اتربى فيه وقناعاته».

وأضافت: «ليه عايزني أبقى نسخة منك، يا سيدي أعلن قناعاتك بس ما تزعلش مني لو أنا رأيي مختلف، اختلافنا لا هيخليك أحسن مني ولا هيخلينى أحسن منك، يا ساتر هو إحنا هنفضل عالم تالت كده على طول، ماينفعش نبقى على مستوى تحضر الناس اللي فوق، قولوا لي بقى يا ترى ايه الموضوع الجديد اللي هنتخانق عليه؟».

نشوي مصطفى تنفي حديثها عن فيلم أصحاب ولا أعز

وقالت الفنانة نشوي مصطفي في تصريح خاص لـ«الوطن» أنها لم تقصد انتقاد فيلم أصحاب ولا أعز قائلة: «لا والله أنا بتكلم فى العموم، للأسف معنديش اشتراك فى نتفلكس، ما أقدرش أعترض ولا أوافق على حاجة مشوفتهاش، أول ما أشترك فى نتفلكس هاتفرج عليه».

نشوى مصطفى: نفسي نكون هاديين

وتابعت نشوى مصطفي خلال حديثها، أنها تتمنى أن نبقى هادئين في إبداء آرائنا، كل شخص لديه وجهة نظر يجب أن تُحترم، موضحة: «باتكلم فى العموم إحنا بقينا متعصبين».

يذكر أن الفنانة نشوى مصطفى تقدم الموسم الثاني من برنامجها «بنت البلد» علي شاشة قناة «صدى البلد» من الثلاثاء إلى الخميس في تمام الخامسة مساء، بعد أن حصدت نجاحا كبيرا في الموسم الأول بعد عرضه علي شاشة قناة المحور، وتدور فكرة البرنامج حول موضوعات اجتماعية تمس كل بيت مصري.