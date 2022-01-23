إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي

أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع انقلاب سيارة ملاكي، عقب اصطدامها بالرصيف على طريق (مصر - الإسكندرية) الزراعي، أمام قرية الملقة بنطاق مركز أبوحمص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي، لعمل الفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بحادث ووقوع مصابين

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة دمنهور، يفيد باستقبال المستشفى 5 أشخاص، مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق (مصر - الإسكندرية) الزراعي، بنطاق مركز أبو حمص، وتم عمل الفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من كرم محمد على الحوتي، 65 سنة، مقيم بكفر الدوار، مصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى، وهانم محمود إسماعيل، 52 سنة، مقيم بالإسكندرية، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الساق اليمنى وجرح نافذ في البطن، وحسن محمد على، 48 سنة، مقيم بالإسكندرية، ومصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى وكدمات متفرقة بعموم الجسم.

كدمات وسحجات

كما أصيب علي جمال علي الحوتي، 16 سنة، مصاب بكدمات وسحجات بعموم الجسم وكسر في الذراع واشتباه نزيف في البطن، ومحمود محمد عادل، 32 سنة، مقيم بالعوايد في الإسكندرية، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم وكسر في الساق اليمنى، وتلقوا الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.