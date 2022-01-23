خطوات الحصول على شقة في مشروع سكن مصر.. «تُطرح قريبا»

مشروع سكن مصر من المشاريع السكنية التي تنفذها الدولة ممثلة في وزارة الاسكان بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، ويتميز بأنه من مشاريع الإسكان المتوسط، التي أطلقتها الوزارة خلال الفترة الأخيرة؛ وذلك لتوفير الوحدات السكنية المناسبة خاصة للشباب.

ومن المقرر أن تطرح وزارة الإسكان، خلال الفترة المقبلة، عددا من الوحدات السكنية بمشروع سكن مصر في عدد من المدن الجديدة، ومنها: «القاهرة الجديدة– العلمين الجديدة– غرب أسيوط– دمياط الجديدة–– بدر– غرب قنا– وناصر– حدائق أكتوبر– العبور–المنيا الجديدة – الشروق المنصورة الجديدة – أكتوبر الجديدة».

الحصول على وحدة سكنية بمشروع سكن مصر

للحصول على وحدة سكنية ضمن مشروع سكن مصر، يجب التقديم والحجز من خلال الموقع الإلكتروني عبر موقع هيئة المجتمعات العمرانية وبنك التعمير والإسكان، كما يجب على المتقدم سداد مبلغ جدية الحجز عبر بنك التعمير والإسكان، وهناك بعض الشروط التي يجب أن تنطبق على المتقدم للحصول على الوحدة التي منها أن يكون مصري الجنسية، وأن يكون شخص وليس شركة، وألا يقل السن عن 21 عاما في تاريخ نهاية الإعلان، ولم يسبق له الحصول على وحدة أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان.

مميزات مشروع سكن مصر

مشروع سكن مصر من مشاريع الإسكان المتوسط، ويهدف إلى توفير وحدات سكنية لائقة بأسعار منافسة لمثيلاتها المقدمة من القطاع الخاص مع ميزة السداد بنظام التمويل العقاري، وتتراوح مساحة الوحدات السكنية في مشروع سكن مصر بين 106 م2 إلى 118 م2 وتتكون من ثلاث غرف وصالة كاملة التشطيب وتكون محاطة بسياج شجري للحفاظ على الخصوصية مع توافر المحلات التجارية أسفل العمارات السكنية لخدمة احتياجات المواطنين.