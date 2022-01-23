إصابة 3 أشخاص في تصادم «توك توك» و«أتوبيس» ببني سويف

أصيب 3 شباب، بكدمات وجروح، مساء اليوم الأحد، في حادث تصادم «توك توك» بسيارة رحلات «أتوبيس» بمدخل محافظة بني سويف الشمالي، بالطريق الزراعي بدائرة مركز الواسطى، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، فيما كشفت المعاينة أن أغلب الإصابات تتراوح بين كدمات وجروح واشتباه ما بعد الارتجاج.

بلاغ بتصادم «توك توك» و«أتوبيس».. ووجود إصابات

تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا بوقوع حادث مروري، ناتج عن تصادم «توك توك» وسيارة رحلات «أتوبيس»، بالطريق الزراعي قرب قرية صفط، فوجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، ونقل المصابين إلى اقرب مستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

3 سيارات إسعاف لنقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بثلاث سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي بجزيرة المساعدة، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية وكافة الفحوصات الطبية، تحت إشراف الدكتور كرم سعد، مدير عام المستشفى.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين في الحادث هم: محمد أيوب عبدالعزيز، 24 سنة، مصاب اشتباه كسر بالضلوع وكدمات، وبدر ميهوب عبد الفتاح، 24 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح، وأحمد عمر عزب، 23 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة لتولي التحقيقات.