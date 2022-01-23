وكيل «دفاع البرلمان» عن تضحيات الشرطة: جينات متأصلة في المصريين

هنأ اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أفراد الشرطة بمناسبة عيد الشرطة السبعين، لافتًا إلى أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفال عيد الشرطة اليوم كانت مهمة.

الجينات المصرية تدافع عن وطنها

وقال المصري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن الجينات المصرية عبر العصور تدافع عن الأوطان دون عدة أو عتاد، مستشهدًا بما حدث في ذلك الصدد إبان حقبة التسعينيات، وخلال الفترة الحالية في مواجهة الإرهاب.

وأضاف وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن هذا الأمر يمكن ملاحظته في كل قطاعات رجال الأمن، مؤكدًا أن هذا الأمر يعبر عن جينات متأصلة في المصريين.

تحديات غير مسبوقة

وأشار إلى أنّ رئيس الجمهورية تطرق إلى أن دول الجوار تعاني من اضطرابات، كما واجهت الدولة المصرية تحديات غير مسبوقة خلال السنوات الماضية كانت على رأس اهتمامات القيادة السياسية متمثلة في تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، وقدمت خلالها الشرطة تضحيات غير عادية.

وشدد على عدم وجود استثمار أو استقرار اقتصادي أو بناء دولة حديثة إلا بتحقيق الأمن والاستقرار، متابعا: «بفضل رجال الشرطة والقوات المسلحة تم تحقيق الأمن الذي تواكب مع نجاح الاقتصاد، وهما وجهان لعملة واحدة».

وقدم التحية لوزارة الداخلية، مشددًا على أنها استخدمت الأساليب العلمية في مواكبة تطور الجريمة، وأن التطور الحاصل في الوقت الحالي يواكب مصر الجديدة.

ولفت إلى أن رئيس الجمهورية لا يفوته مناسبة إلا ويوجه التحية فيها لشهداء الشرطة والقوات المسلحة والأطقم الطبية، مؤكدا أن تكريم السيسي لأبناء الشهداء يعطي دفعة للضباط ويؤكد لهم أن الدولة لا تنسى أحدًا.