وزير الثقافة السابق: الشرطة دفعت فاتورة ثقيلة من الدم منذ 2013

قال الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق، إن أكثر ما لفت نظره في احتفالية عيد الشرطة السبعين، هو الفيلم التسجيلي عن بناء جهاز الشرطة، مؤكدًا أن الشرطة المصرية أصبحت مؤسسة عالمية وعلمية بكل المقاييس، وفيها تدريب رفيع المستوى، ووعي حقيقي بالمهام التي تضطلع بها، موضحًا: «من 3 يوليو 2013 لحد دلوقتي، اتدفعت فاتورة جبارة وتقيلة، أهمها الدم المصري من رجال الشرطة والمواطنين المدنيين، وهو ما أفشل مخطط قيام ولاية سيناء، وإقامة دولة موازية في رابعة العدوية والنهضة، وضرب الوحدة الوطنية، وإحراق الكنائس، ولو لم تخض مصر هذه الحرب، لتضاعفت الإنجازات».

التوقف عند جهود الدولة في محاربة الإرهاب

وأكد النمنم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، على ضرورة التوقف عند الجهود الجبارة لمكافحة الإرهاب، إذ ضبطت الشرطة كميات كبيرة من الأسلحة والأموال، ورغم ضراوة الإرهاب والثمن الغالي، الذي يدفعها رجال الشرطة في مجابهتها، فإن وزارة الداخلية تبذل جهودا كبيرا في خدمة المواطنين في كل مجالات الأم، مثل الأمن الاجتماعي والحفاظ على حقوق المواطنين وتأمينهم والتسهيلات التي تقدمها في الخدمة التي يحصل عليها المواطنين.

العدو الذي نواجهه منذ 2013 أشرس من عدو أكتوبر 1973

وأوضح وزير الثقافة السابق، أن احتفال الشرطة اليوم، شهد التزاما كبيرا وصارما بالإجراءات الاحترازية؛ وهو ما يُحسب للقائمين على الاحتفالية، موضحًا أن مصر خاضت منذ 3 يوليو 2013، حربًا حقيقية بالمعنى الكامل للكلمة، مناشدا الجهات المعنية، بالإعلان عن عدد الشهداء التي قدمهم مصر في هذه الفترة: «العدو الذي نواجهه منذ عام 2013، أشد ضراوة من العدو في حربي 67 و73، وهو أكثر حقدا على مصر والمصريين منه أيضا».