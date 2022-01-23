«الأرصاد» تحذر من سوء الطقس بدءا من الأربعاء المقبل: أمطار ورياح وصقيع

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أنّ النماذج العددية ترصد حالة سريعة من التقلبات الجوية بداية من يوم الأربعاء المقبل يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد ونشاط للرياح وانخفاض آخر ملحوظ في درجات الحرارة.

اضطراب في الطقس بدءًا من الأربعاء المقبل

وأشار خبراء هيئة الأرصاد إلى أنّه يتم متابعة تحديثات النماذج العددية عن كثب وسوف تصدر الهيئة العامة للأرصاد الجوية نشرة تفصيلية عن الحالة المرتقبة، إذ كشفت الخرائط التي أعلنتها هيئة الأرصاد حتى الآن عن احتمالية سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء.

وأضاف الخبراء أنّه تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ما يعمل على اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، إذ تتراوح سرعة الرياح بين 60 إلى 70 كم/ ساعة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 3 إلى 5 أمتار.

البلاد تتأثر بمرتفع جوي شديد البرودة

وقال خبراء الأرصاد إنّه يستمر تأثر البلاد بمرتفع جوي ذو قيم ضغط عالية يمتد من مناطق شديدة البرودة إلى شمال أفريقيا إذ من المتوقع أن تظل هذه الأجواء لمدة أسبوع مقبل، حيث يستمر الطقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا يصل إلى حد الصقيع على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء، كما تتكوّن الثلوج على مرتفعات سانت كاترين، كما تنشط الرياح على السواحل الشمالية وبالتالي يزداد الإحساس ببرودة الطقس هناك.

وكانت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، صرحت بأنّه يستمر الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة يصاحبها بعض التقلبات الجوية في أحوال الطقس، وذلك نظرًا لتأثر البلاد بالكتل الهوائية شديدة البرودة القادمة من جنوب وشرق أوروبا، ناحية البحر المتوسط، والتي تسببت في انخفاض درجات الحرارة وتساقط الأمطار على بعض المناطق.

درجات الحرارة غدًا في مصر

القاهرة 15 07

الإسكندرية 15 07

وادي النطرون 15 08

طنطا 15 07

شبين الكوم 15 07

دمنهور 15 07

بلطيم 16 08

مطروح 15 07

السلوم 14 08

سيوة 14 04

بورسعيد 15 07

دمياط 15 07

الزقازيق 15 07

المنصورة 15 07

الإسماعيلية 16 07

السويس 16 07

العريش 15 07

رفح 15 07

رأس سدر 17 07

نخل 14 01

نويبع 18 11

طابا 17 10

كاترين 10 00

الطور 19 10

شرم الشيخ 20 12

الغردقة 19 12

مرسى علم 20 10

الفيوم 15 03

بني سويف 15 03

المنيا 15 03

أسيوط 15 03

سوهاج 16 05

قنا 17 05

الأقصر 19 06

أسوان 20 08

إدفو 20 08

أبو سمبل 19 07

الوادي الجديد 18 05

شلاتين 24 10

أبو رماد 23 11

حلايب 22 11

رأس حدربة 22 11