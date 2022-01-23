«الأرصاد»: الأربعاء ذروة الطقس البارد.. وأمطار على القاهرة خلال ساعات

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، ذروة موجة الطقس البارد التي تجتاح البلاد في الفترة الحالية، موضحة أن ذروة انخفاض درجات الحرارة الأربعاء المقبل، إذ تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة لـ13 درجة نهارًا، و6 درجات ليلًا، ويكون الطقس شديد البرودة، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية.

مصر ما زالت تتأثر بالكتل الهوائية شديدة البرودة القادمة من أوروبا

وأضافت «غانم» أننا شهدنا اليوم، استمرار انخفاض درجات الحرارة، مع بعض التقلبات الجوية، إذ إن جمهورية مصر العربية، ما زالت تتأثر بالكتل الهوائية شديدة البرودة القادمة من جنوب وشرق أوروبا، ناحية البحر المتوسط، التي تسببت في انخفاض درجات الحرارة، لذلك شهدنا اليوم، تساقط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري.

هناك نشاط للرياح يزيد من الشعور ببرودة الطقس أكثر

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أننا شهدنا اليوم، تساقط أمطار على الإسكندرية ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، ومتوقع استمرارها خلال الساعات المقبلة، على أن تصل خفيفة لبعض المناطق من القاهرة، فضلًا عن أن هناك نشاطا للرياح، يزيد من الشعور ببرودة الطقس أكثر، مؤكدة أن انخفاض درجات الحرارة مستمر حتى نهاية الأسبوع على الأقل.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وكشفت أن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين، ستكون كالتالي:

القاهرة العظمى 15 درجة والصغرى 07 درجات

الإسكندرية العظمى 15 درجة والصغرى 06 درجات

مطروح العظمى 15 درجة والصغرى 07 درجات

سوهاج العظمى 16 درجة والصغرى 05 درجات

قنا العظمى 17 درجة والصغرى 05 درجات

أسوان العظمى 20 درجة والصغرى 08 درجات.