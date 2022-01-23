تحذير عاجل من الأرصاد بشأن البرودة والصقيع: انخفاض جديد خلال ساعات

كشفت الدكتورة منار غانم من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن درجات الحرارة التي ستشهدها مصر هذا الأسبوع، ستكون أقل من معدلاتها عن الأسبوع الماضي، وسكان المدن الجديدة سيشعرون أكثر بهذا الانخفاض الجديد في درجات الحرارة.

انخفاض جديد في درجات الحرارة لمدة أسبوع

وأضافت «غانم» فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة خلال ساعات النهار ستصل الى 13 درجة مئوية، في حين أن الصغرى خلال ساعات الليل ستتراوح ما بين 6-7 درجات، أي أنه سيكون هناك انخفاض ما يقرب من 2-3 درجات عن درجات الحرارة للأسبوع الماضي خلال الساعات المقبلة، وسيشعر بها أكثر سكان وقاطني المدن الجديدة، حيث إن المساحات واسعة ومفتوحة هناك.

حالة الطقس هذا الأسبوع: استمرار نشاط الرياح

وأشارت «غانم» إلى أن حالة الطقس هذا الأسبوع سيشهد نشاط للرياح، سيزيد من الإحساس ببرودة الجو، خاصة في الساعات الأولى من الصباح ومع بداية ساعات الليل، ويصل إلى حد الصقيع على جميع أنحاء الجمهورية، حيث تتراوح سرعة الرياح ما بين 30-70 كم فى الساعة، وهذا أيضا سيؤثر على الأنشطة البحرية وعمليات الصيد، حيث إن ارتفاع الأمواج سيتراوح ما بين لـ4-5 أمتار على البحر المتوسط، مما لا يسمح بعمليات الصيد والملاحة البحرية.

نصيحة هيئة الأرصاد

ووجهت «غانم» عدة نصائح للمواطنين، بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة، خلال ساعات النهار، أو عند الخروج من المنزل ليلا، كما وجهت نصيحة أخرى لهواة التسلق والتخييم على جبال سانت كاترين بضرورة توخى الحذر الشديد بسبب سرعات الرياح ودرجات الحرارة تحت الصفر فى هذه الأماكن المرتفعة، وارتداء الملابس المناسبة للتواجد فى هذة المرتفعات.

كانت هيئة الأرصاد الجوية، أكدت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» منذ قليل، استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة، على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، والدلتا، والوجه البحرى، ويصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تقل حدتها كلما تقدمنا للداخل، وأن درجة الحرارة الآن على القاهرة 15 درجة مئوية .

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد:

القاهرة: العظمى 15 والصغرى 7.

الإسكندرية: العظمى 15 والصغرى 8.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 15 والصغرى 8.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 16 والصغرى 8.

الوجه البحري: العظمى 15 والصغرى 7.

جنوب سيناء: العظمى 20 والصغرى 12.

ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 08.

شمال الصعيد: العظمى 17 والصغرى 5.

جنوب الصعيد: العظمى 20 والصغرى 7.