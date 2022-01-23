انفجار العاصمة الكاميرونية قبل انطلاق مباريات دور الـ16 الأفريقي.. مصرع 16 وإصابة 8

نتج عن انفجار ألعاب نارية.. مقتل 16 في حريق بملهى ليلي في عاصمة #الكاميرون#إرم_نيوز #Cameroon #Yaoundé pic.twitter.com/coHVN6jqhR

وقال مدير مستشفى العاصمة ياوندي المركزي بدوره، إن عديد من الأشخاص في حالة حرجة، ونقلوا من الملهى الليلي إلى المستشفى المحلي، لتلقى الرعاية الصحية المناسبة لهم.

About 30 people have been reported dead and many others injured at LIVS night Club ancien Yaoba Bastos in Yaoundé due to a gas leakage which caused fire.

If your friends, siblings or parents went out last night in Yaounde and aren't back, please do check on them. @PRC_Cellcom pic.twitter.com/FH8Qpgynh7 — Prince Ekosso (@prince_ekosso) January 23, 2022

كيف وقع انفجار العاصمة الكاميرونية؟

وذكر بيان الحكومة، أنَّ الحريق نشب بعدما وصلت الألعاب النارية إلى سقف الملهى الليلي لتندلع النيران، كما أدت إلى انفجارين قويين، حيث ذكرت التقارير المحلية، أن انفجار العاصمة الكاميرونية أثار الذعر في البلاد، تزامنا مع تنظيم نهائيات كأس أمم إفريقيا في كرة القدم.

#livs communiqué du gouvernement et liste provisoire des décès . #Yaounde pic.twitter.com/E5cNT6IBVF — KOUAM JOEL HONORE (@honore123) January 23, 2022

حوادث مشابهةلانفجار العاصمة الكاميرونية

ويتشابه انفجار العاصمة الكاميرونية مع حريق في مبنى مكون من 19 طابقا، في العاصمة الهندية مومباى، أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة 15 آخرين، وقع كذلك أمس.

وأضاف سكان المبنى أن الحريق نشب في الطابق الخامس عشر، وسرعان ما امتلأ المبنى بالدخان الأسود المبنى، مؤكدين أن أكثر من 100 شخصا فروا من المبنى بمفردهم أو بمساعدة الجيران، حيث نتج الحريق عن ماس كهربائي في مكيف هواء بإحدى الشقق.

وفى السياق ذاته، قال رئيس البلدية كيشوري بيدنيكار، أن معظم المصابين احتاجوا إلى دعم بأجهزة الأكسجين بسبب استنشاقهم لكمية كبيرة من الدخان.