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انفجار العاصمة الكاميرونية قبل انطلاق مباريات دور الـ16 الأفريقي.. مصرع 16 وإصابة 8

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سارة ثروت
04:26 م | الأحد 23 يناير 2022
أحد الملاهي الليلية في العاصمة اكلاميرونية ياوندي

أحد الملاهي الليلية في العاصمة اكلاميرونية ياوندي

لقى ما لا يقل عن 16 شخصا مصرعهم، وأصيب 8 آخرون، جراء انفجار العاصمة الكاميرونية ياوندي، الذي رافقه  اندلاع حريق في ملهى ليلي، بالبلد الأفريقي الذي يستضيف بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تأهل فيها المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم إلى دور الستة عشر، وذلك قبل انطلاق مباريات دور الـ16 بساعات. 

انفجار العاصمة الكاميرونية ياوندي وقع في ملهى ليلي

وأعلنت الحكومة الكاميرونية، تفاصيل انفجار العاصمة ياوندي في بيان اليوم، إذ ذكرت أنه سقط 16 شخصا، وأصيب 8 آخرين، جراء نشوب حريق ضخم في ملهى ليلي، صباح أمس، في حي «باستوس» بالعاصمة فى الكاميرون، مضيفة أن الرئيس الكاميروني، بول بيا، أصدر أوامر بضرورة تقديم العناية اللازمة للمصابين، وفتح تحقيق لمعرفة التفاصيل الكاملة لوقوع الحادث، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «نوفوستى».

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