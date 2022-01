انفجار العاصمة الكاميرونية قبل انطلاق مباريات دور الـ16 الأفريقي.. مصرع 16 وإصابة 8

وقال مدير مستشفى العاصمة ياوندي المركزي بدوره، إن عديد من الأشخاص في حالة حرجة، ونقلوا من الملهى الليلي إلى المستشفى المحلي، لتلقى الرعاية الصحية المناسبة لهم.

About 30 people have been reported dead and many others injured at LIVS night Club ancien Yaoba Bastos in Yaoundé due to a gas leakage which caused fire.

If your friends, siblings or parents went out last night in Yaounde and aren't back, please do check on them. @PRC_Cellcom pic.twitter.com/FH8Qpgynh7