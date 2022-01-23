انفجار العاصمة الكاميرونية قبل انطلاق مباريات دور الـ16 الأفريقي.. مصرع 16 وإصابة 8
كتب:
سارة ثروت
04:26 م | الأحد 23 يناير 2022
أحد الملاهي الليلية في العاصمة اكلاميرونية ياوندي
لقى ما لا يقل عن 16 شخصا مصرعهم، وأصيب 8 آخرون، جراء انفجار العاصمة الكاميرونية ياوندي، الذي رافقه اندلاع حريق في ملهى ليلي، بالبلد الأفريقي الذي يستضيف بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تأهل فيها المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم إلى دور الستة عشر، وذلك قبل انطلاق مباريات دور الـ16 بساعات.
انفجار العاصمة الكاميرونية ياوندي وقع في ملهى ليلي
وأعلنت الحكومة الكاميرونية، تفاصيل انفجار العاصمة ياوندي في بيان اليوم، إذ ذكرت أنه سقط 16 شخصا، وأصيب 8 آخرين، جراء نشوب حريق ضخم في ملهى ليلي، صباح أمس، في حي «باستوس» بالعاصمة فى الكاميرون، مضيفة أن الرئيس الكاميروني، بول بيا، أصدر أوامر بضرورة تقديم العناية اللازمة للمصابين، وفتح تحقيق لمعرفة التفاصيل الكاملة لوقوع الحادث، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «نوفوستى».
نتج عن انفجار ألعاب نارية.. مقتل 16 في حريق بملهى ليلي في عاصمة #الكاميرون#إرم_نيوز #Cameroon #Yaoundé pic.twitter.com/coHVN6jqhR— إرم نيوز (@EremNews) Janu…
وقال مدير مستشفى العاصمة ياوندي المركزي بدوره، إن عديد من الأشخاص في حالة حرجة، ونقلوا من الملهى الليلي إلى المستشفى المحلي، لتلقى الرعاية الصحية المناسبة لهم.
About 30 people have been reported dead and many others injured at LIVS night Club ancien Yaoba Bastos in Yaoundé due to a gas leakage which caused fire.— Prince Ekosso (@prince_ekosso) January 23, 2022
If your friends, siblings or parents went out last night in Yaounde and aren't back, please do check on them. @PRC_Cellcom pic.twitter.com/FH8Qpgynh7
كيف وقع انفجار العاصمة الكاميرونية؟
وذكر بيان الحكومة، أنَّ الحريق نشب بعدما وصلت الألعاب النارية إلى سقف الملهى الليلي لتندلع النيران، كما أدت إلى انفجارين قويين، حيث ذكرت التقارير المحلية، أن انفجار العاصمة الكاميرونية أثار الذعر في البلاد، تزامنا مع تنظيم نهائيات كأس أمم إفريقيا في كرة القدم.
#livs communiqué du gouvernement et liste provisoire des décès . #Yaounde pic.twitter.com/E5cNT6IBVF— KOUAM JOEL HONORE (@honore123) January 23, 2022
حوادث مشابهةلانفجار العاصمة الكاميرونية
ويتشابه انفجار العاصمة الكاميرونية مع حريق في مبنى مكون من 19 طابقا، في العاصمة الهندية مومباى، أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة 15 آخرين، وقع كذلك أمس.
وأضاف سكان المبنى أن الحريق نشب في الطابق الخامس عشر، وسرعان ما امتلأ المبنى بالدخان الأسود المبنى، مؤكدين أن أكثر من 100 شخصا فروا من المبنى بمفردهم أو بمساعدة الجيران، حيث نتج الحريق عن ماس كهربائي في مكيف هواء بإحدى الشقق.
وفى السياق ذاته، قال رئيس البلدية كيشوري بيدنيكار، أن معظم المصابين احتاجوا إلى دعم بأجهزة الأكسجين بسبب استنشاقهم لكمية كبيرة من الدخان.