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محمود مسلم

المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات: 6 عينات إيجابية بين نجوم الدوري

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الوطن
10:24 م | الأحد 23 يناير 2022
الدوري المصري

الدوري المصري

أكد الدكتور حازم خميس، رئيس مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، أن أي لاعب يتواجد داخل الدوري المصري وكل البطولات الخاصة بالرياضة المصرية في كل الألعاب يخضع لتحاليا المنشطات.

حازم خميس: هناك 6 عينات إيجابية في الدوري المصري

وأضاف حازم خميس في تصريحات تليفزيونية عبر «حضرة المواطن»: «يتم متابعة مباريات الدوري المصري وكان آخرها كريم بامبو لاعب البنك الأهلي، وهناك 6 لاعبين العينات الخاصة بهم إيجابية، وبعد انتهاء التحقيقات سيتم الإعلان عن أسمائهم».

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