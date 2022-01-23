«ابدأ حلمك» ورش فنون السينما في معرض الكتاب مجانا

تنظم هيئة قصور الثقافة، بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب، العديد من الفعاليات الفنية والثقافية، خلال فترة معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي ينطلق في الفترة من 26 يناير الجاري إلى 7 فبراير المقبل، أبرزها ورشة «ابدأ حلمك.. السينما بين يديك»، مشروع تدريب شباب الفنانين بالأقاليم على فنون السينما.

تفاصيل ورشة ابدأ حلمك في معرض الكتاب

تبدا ألورش التدريبيبة التي تقدم مجانا، من يوم السبت 29 يناير الجاري، بمعدل 3 جلسات يوميا، تتواصل الورش إلى السبت 5 فبراير المقبل، وتمتد كل جلسة على مدار ساعتين، بمعدل 6 ساعات يوميا.

وأعلن الفنان تامر عبدالمنعم، جدول الورش عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، ومن الموضوعات التي تناقشها الجلسات، أساسيات الإنتاج السينمائي، مبادئ كتابة السيناريو، ومبادئ الإخراج السينمائي، أساسيات التصوير السينمائي، أساسيات المونتاج السينمائي، مبادئ الديكور السينمائي، قواعد التكوين السينمائي، مبادىء المؤثرات الصوتية، مدخل إلى هندسة الصوت السينمائي.

يقوم على هذه الورش مجموعة من المتخصصين، من بينهم الفنان تامر عبدالمنعم مدير قصر ثقافة السينما، الدكتور أشرف محمد، الدكتورة مروة عزب، الدكتور نادر رفاعي، الدكتور ضياء الدين جابر، وغيرهم.

كما تقدم الورش، قراءات متنوعة في السينما لعدد الأعمال التي قدمها مخرجون عالميون منها، قراءة في سينما المخرج مام رتن سكورسيزي، والمخرج ستيفن سبيلبرج، والمخرج داميان شازيل، إضافة إلى ندوة كبار الفنانين.

معرض الكتاب

أعلنت وزارة الثقافة أمس، السماح بدخول الزوار إلى معرض الكتاب دون تقديم شهادة الحصول على لقاح كورونا، مع توفير وزارة الصحة، مركزين لتلقي اللقاح داخل المعرض لمن يرغب، منوهة بأنه ستطلب شهادة اللقاح فقط في حال رغبة الزائر حضور ندوات النشاط الثقافي داخل قاعات مغلقة.

وأضافت، لن تطلب شهادة اللقاح داخل صالات بيع الكتب على أن يجرِ الالتزام بالكمامة، والإجراءات الاحترازية، والدخول مجانا للأطفال أقل من 12 سنة، وكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمرافقين لهم.