النقل العام بالقاهرة تكشف خطة خدمة رواد معرض الكتاب: 18 ساعة عمل يوميا

أنهت هيئة النقل العام بالقاهرة استعدادها لخدمة زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب الذى ينطلق الخميس المقبل حتى 7 فبراير المقبل على أرض مركز المنارة بالتجمع الخامس.

هيئة النقل العام بالقاهرة: مستعدون لخدمة رواد معرض الكتاب

وقال اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إن أتوبيسات الهيئة تغطي القاهرة لخدمة رواد معرض الكتاب، كما يتم تقديم خدمة لكبار السن كما هو متبع في كل خطوط هيئة النقل العام حيث يدفع نصف تذكرة من أعمارهم فوق الستين، ومن في سن السبعين يمكنهم الركوب مجاني، وعليهم إبراز البطاقة الشخصية للمحصل.

7 خطوط مخصصة لخدمة زوار المعرض

وأضاف لـ«الوطن»، أن أتوبيسات النقل العام سيكون مكتوب عليها خدمة معرض الكتاب، وهناك 7 خطوط مخصصة لخدمة المعرض بالإضافة إلى الخطوط العابرة على محور المشير حيث موقع معرض الكتاب، لافتا إلى أنه سيتم تكثيف الأتوبيسات في الخطوط التي تشهد إقبالا على المعرض للحد من أي زحام داخل مواصلات معرض الكتاب 2022 بالإضافة إلى تقليل زمن التقاطر.

وأوضح أن مواعيد عمل الأتوبيسات وتوصيل الزائرين لمعرض الكتاب تبدأ من السادسة صباحا حتى الثانية عشر مساء، ومن خطوط أتوبيسات النقل العام التي تخدم معرض الكتاب، خط عبد المنعم رياض، رمسيس، عباسبة، جامعة الأزهر، محور المشير، معرض الكتاب وزمن التقاطر 15 دقيقة للتيسير على المواطنين والحد من الزحام.

تقليل زمن التقاطر

ومن ضمن خطوط النقل العام لخدمة رواد معرض الكتاب، خط دوران شبرا، شارع شبرا، أحمد حلمي، رمسيس، عباسية، نادي السكة، جامعة الأزهر، محور المشير، معرض الكتاب وزمن التقاطر 9 دقائق، بالإضافة إلى خط النزهة الجديدة، ميدان الحجاز، السبع عمارات، مكرم عبيد، مصطفى النحاس، المنهل، الوفاء والأمل، معرض الكتاب.

خط المعادي

ومن خطوط النقل العام لمعرض الكتاب، خط صقر قريش، كارفور المعادي، نادي وادي دجلة، الطريق الدائري، محور المشير، معرض الكتاب والتقاطر28 دقيقة، وأيضا خط المظلات، سراي القبة، روكسي، السبع عمارات، الحي الثامن، الوفاء والأمل، محور المشير، معرض الكتاب، بالإضافة إلى الخطوط العابرة بمحيط معرض الكتاب، أيضا توجد شركات نقل جماعي تخصص سيارات لها لخدمة زوار المعرض.

خط المطرية

ومن مواصلات معرض الكتاب 2022 خط هيئة النقل العام من الأميرية، ميدان المطرية، الحلمية، كلية بنات عين شمس، ميدان رابعة، الحي السابع، حي السفارات، معرض الكتاب، وزمن التقاطر 20 دقيقة ويتم الدفع بـ 7 أتوبيسات نقل عام، وأيضا خط ميدان الجيزة، جامعة القاهرة، قصر العيني، السيدة عائشة، الاوتوستراد، جامعة الأزهر، معرض الكتاب وزمن التقاطر 18 دقيقة.