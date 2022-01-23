قبل زيارة معرض الكتاب.. ممنوع الدخول دون «شهادة اللقاح» في حالة واحدة فقط

عدد من القرارات المهمة أعلنتها اللجنة العليا للمعرض الدولي للكتاب في دورته الـ53 لعام 2022، الذي تنطلق فعالياته من 27 يناير إلى 7 فبراير المقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

تعليمات معرض الكتاب للزائرين

وضعت اللجنة المنظمة عدة تعليمات لرواد المعرض، وذلك في إطار حرصها على تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على الصحة العامة وسلامة الزوار، طوال فترة العرض.

- تطلب شهادة تلقي اللقاح فقط، في حالة رغبة الزائر حضور ندوات النشاط الثقافي، داخل القاعات المغلقة بالمعرض.

- السماح بدخول الزوار إلى المعرض دون تقديم شهادة لقاح فيروس كورونا، وذلك بعد توفير وزارة الصحة، مركز متنقل لتلقي اللقاح داخل المعرض لمن يرغب.

- لن تطلب شهادة اللقاح داخل صالات بيع الكتب، بشرط التزام الزائرين، بارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، داخل صالات عرض الكتب.

الدخول مجاني لـ 3 فئات

وأعلنت اللجنة العليا للمعرض الدولي للكتاب، في وقت سابق، دخول مجانا للأطفال تحت سن 12، وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن ومرافقيهم بحد أقصى شخص واحد فقط.

وأكدت اللجنة، توفير خمس منافذ لبيع التذاكر، بجانب الحجز عن طريق المنصة الإلكترونية للمعرض، التي توفر الكثير من الوقت للزوار، واستحدث معرض الكتاب قاعة «معرض كتاب الطفل» لأول مرة داخل المعرض، كما اختارت اللجنة اسم الأديب عبد التواب يوسف، ليصبح «شخصية معرض الطفل».

ويحتوي معرض القاهرة الدولي للكتاب، خلال دورته الـ53، على 8 قاعات لعرض الكتب، كما بلغ عدد الأجنحة هذا العام 879 جناحًا، بمشاركة 1067 من دور النشر.