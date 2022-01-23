خبير اقتصادي: أسعار السلع الغذائية عالميا ارتفعت 35% في أزمة كورونا

قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن الدول التي لا تشهد استقرارا سياسيا يرتفع فيها معدل الفائدة، مثل الأرجنتين وصل معدل الفائدة بها لـ44%، ولكن معدل التضخم كان كبيرا للغاية، وكان يقوم بابتلاع هذه الفائدة.

وتابع: «لكن في مصر هناك توازن ما بين العرض والطالب»، مؤكدًا أن الفترة الأخيرة شهدت تعافيًا بعد أزمة كورونا، وهذا أدى لزيادة الطلب على مستلزمات الإنتاج والطاقة، وهذا أدى لارتفاع الطلب على الطاقة ووصل سعر برميل النفط لـ71 دولار بينما كانت الأسعار في العام الماضي في المتوسط 40 دولارا.

ارتفاع أسعار السلع والخامات المستوردة يعني ارتفاع الأسعار في مصر

وأضاف «عبد العال»، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج «بنوك واستثمار»، الذي يُعرض على قناة «extra news»، أن متوسط أسعار السلع الغذائية وفقًا للأمم المتحدة زادت 35% مع أزمة كورونا، وانخفضت الآن لـ23%، وهذا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، مما انعكس على ارتفاع أسعار الأسمدة، كما أن ارتفاع أسعار السلع والخامات المستوردة يعني ارتفاع الأسعار في مصر.

مصر تستورد 60% من مستلزمات الإنتاج الصناعي من الخارج

وأشار الخبير المصرفي، إلى أن مصر تستورد 60% من مستلزمات الإنتاج الصناعي من الخارج، وفي هذه الحالة لا تصلح سياسات البنك المركزي لمواجهة هذا الارتفاع، مشيرًا إلى أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات لتقليص ارتفاع أسعار المستلزمات على المنتج المصنع بشكل كامل.