شقيق عادل إمام: أخويا بخير وبيلعب مع أحفاده.. وفيلم جديد مع ابنه قريبا

أكد المنتج عصام إمام، شقيق الفنان الكبير عادل إمام، على أن شقيقه الفنان عادل إمام بصحة جيدة، وكثرة الشائعات حول وفاته غير طبيعية، «التليفون لم يهدأ من الاتصالات منذ فترة طويلة للاطمئنان على صحته، وتلقيت اتصالا من أستراليا أمس، ولماذا لا نقول الحقائق، ولماذا يقال صحته غير منضبطة، وأنه في المستشفى وأنه في حالة حرجة، أرغب في معرفة الأسباب».

عادل إمام بخير ويعيش حياة طبيعية

وأضاف «إمام»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «CBC»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن كثرة الرد على هذه التساؤلات أرهقته، وأطلب من القائمين على الصحافة والإعلام بتحري دقة الأخبار قبل نشرها، «عادل إمام بخير ويعيش حياة طبيعية جميلة، ويحب الأحفاد ويلعب معهم، (بيخضهم ويخضوه) ويعيش حياة طبيعية، ولا يوجد ما نخفيه، ولماذا سنخفي؟».

حالة الزعيم جيدة ونحضر لفيلم جديد

وتابع: «أطمئن محبي عادل إمام من أن صحته جيدة، وحالته المعنوية جيدة، ونعد حاليا عمل فني جديد عبارة عن فيلم بعنوان (الواد وأبوه) سيشارك معه ابنه محمد إمام وإخراج رامي إمام وإنتاجي، وهو فيلم يخص الأسرة».

عادل إمام طالب بوجود هذا المشهد

وواصل: «تحدثنا أمس عن فكرة الفيلم، وعن المشكلة التي سيناقشها الفيلم، والخطوط العريضة للفيلم، واللغة الجديدة المتداولة بين الشباب، وطلب عادل بوجود مشهد في الفيلم يبين مدى انشغال أفراد الأسرة بالسوشيال ميديا، هو فيلم اجتماعي كوميدي».

موعد تصوير الفيلم الجديد

وعن موعد تصوير الفيلم، قال: «ما يهمنا ظهور الموضوع بطريقة جيدة وبشكل قيم، ولا يهمنا الوقت، خاصة أن محمد إمام يصور فيلمه الجديد، وبعد انتهائه من الفيلم سنعقد جلسات لبحث الفيلم الجديد».