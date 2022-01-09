عادل إمام يستقبل شائعات مرضه خلال استجمامه بالجونة

أصبح الفنان الكبير عادل إمام، في مرمى الشائعات خلال الأيام القليلة الماضية؛ تارة بشأن مرضه والأخرى عن وفاته، وكالعادة خرج شقيقه المنتج عصام إمام؛ لينفي تلك الأخبار، مؤكدا أن الزعيم بصحة جيدة ولا يهتم بالشائعات ولا يقرأها.

عادل إمام في الجونة

وقال مصدر مقرب من الفنان لـ«الوطن»، إن الزعيم استقبل هذه المرة، شائعات وفاته وهو في مدينة الجونة، التي انتقل إليها للاستمتاع بالهدوء، والابتعاد عن صخب القاهرة وازدحامها.

ونفى المنتج عصام إمام، خلال الساعات القليلة الماضية، شائعات مرض شقيقه، وذلك في مداخلة تليفزيونية، موضحا أن الزعيم يتمتع بصحة جيدة، ويلعب مع أحفاده.

عصام إمام: الزعيم يحضر لفيلم الواد وأبوه

وأضاف إمام، أن شقيقه يعيش حياته بصورة طبيعية، قائلا: «أنا زهقت من هذه الشائعات، لو لا قدر الله في حاجة هنقول مش هنخبي، لو كان التريند هيجي بأنك تشهر بصحة حد يبقى ده مش تريند».

كما أعلن إمام، أن الزعيم يقرأ حاليا فيلم بعنوان «الواد وأبوه»، ويكون من بطولة عادل إمام ونجله محمد، وإخراج رامي إمام، واصفا العمل الفني الجديد بـ«الفيلم الأسري».

يذكر أن آخر أعمال عادل إمام السينمائية، فيلم «زهايمر»، عام 2010، بينما كانت آخر أعماله الدرامية، مسلسل «فلانتينو»، الذي عرض في رمضان 2020، مع الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، وداليا البحيري، وسمير صبري، وهو من إخراج رامي إمام.