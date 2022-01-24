سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 24-1-2022 في مصر

لا زال سعر الدينار الكويتي يحافظ على استقراره مقابل الجنيه المصري، وذلك وفقًا لبداية التداولات الصباحية اليوم، الاثنين 24 يناير الجاري، في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي وشركات الصرافة، بعد أن شهد عدة تذبذبات واضحة في أسعاره أمام العملات الرئيسية خلال الأيام القليلة الماضية.

سعر الدينار الكويتي اليوم

وتُعد «الوطن» تقريرًا يوميًا يرصد أسعار العملات داخل عدد كبير من البنوك، أهمها سعر الدينار الكويتي، والذي وصل إلى أعلى سعر له داخل البنك المركزي، مستقرًا عند سعر 51.74 جنيه للشراء، مقابل 52.20 جنيه للبيع، فيما وصل عند 49.21 جنيه للشراء و52.09 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري.

وجاء أقل لسعر للدينار الكويتي في المصرف المتحد، إذ سجّل 47.45 جنيه للشراء مقابل 52.13 جنيه للبيع، بينما وصل مستوى الدينار الكويتي إلى سعر 49.23 جنيه للشراء، و52.16 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر التحديثات في بنك الإسكندرية.

ولا زال سعر الدينار محافظًا على مستواه أيضًا عند سعر 49.37 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع وذلك داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي CIB، فيما وصل إلى نحو 49.40 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع في بنك مصر.

وبحسب آخر تحديثات البنك العربي الأفريقي الدولي، فقد وصل الدينار إلى 50.61 جنيه للشراء، و51.63 جنيه للبيع، بينما سجّل نحو 49.67 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع وفقًا لشاشة التداولات اللحظية في البنك الأهلي الكويتي.

زيادة النقد الأجنبي يعمل على استقرار الدولار

وتسببت زيادة الاحتياطي النقدي، وزيادة الصادرات المصرية، وتحويلات العاملين بالخارج، وكذلك الموارد الدولارية، في حفاظ الدولار الأمريكي على مستواه مقابل الجنيه المصري، دون أي تغيرات تذكر على مدار 23 يومًا منذ بداية العام الجديد، وهدوء محلوظ في حركة البيع والشراء.