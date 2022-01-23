حظك اليوم برج الدلو الأحد 23-1-2022 مهنيا وعاطفيا.. «نجاحات متتالية»

يتميز مواليد برج الدلو بالشخصية العملية، فهم يشعرون منذ صغرهم بالنضج والتفوق العلمي وأنهم أكبر من أعمارهم الحقيقة، مما يمنحهم الفرصة الأكبر في تحقيق مكاسب مادية، وعلى الرغم من هذا فهم يرفضون دائمًا البوح بمشاعرهم أو الاعتراف بها بشكل سهل، مما يجعل الارتباط معهم عاطفيًا صعب.

وللراغبين من أصحاب برج الدلو في معرفة حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، نقدمه في السطور التالية وفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

اليوم قد يكون من أسعد أيام برج الدلو على الصعيد المهني، فالأبراج تعمل لصالحك، اغتنم الفرص، وستتمكن من تحقيق نجاحات متتالية.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

الأمر سيكون رائعًا على المستوى العاطفي، فتناغم الشمس والقمر يجعلك تعيش أجواء رومانسية باقتدار.

مشاهير برج الدلو

الرئيس الأمريكي الراحل إبراهام لينكوين، والفنان المصري الراحل فاروق الفيشاوى، والممثل أحمد داود، والفنان العالمي أشتون كوتشر، وعارضة الأزياء ساشا بيترس.