حظك اليوم برج الجدي الأحد 23-1-2022 مهنيا وعاطفيا.. «تحكم في العصبية»

يعرف عن مواليد من الشخصيات التي يصعب التعامل معها، بسبب شخصيتهم القوية التي تجعل الكثيرين يحتاجون للصبر خلال التعامل معهم، كما أنهم من الشخصيات الغامضة التي يصعب عليها التحدث والبوح بأي أمر يخص حياتهم اليومية.

ولمواليد برج الجدي، الذي يبحثون عن تأثير الفلك على حياتهم اليوم، نستعرض حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

اليوم على مواليد برج الجدي العمل في صمت، والحذر من المكائد والمصائب، فأنت على موعد مع اضطراب الأبراج، خاصة وأن القمر معاكس لك اليوم.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

اليوم ليس من أفضل أيامك، فعلى الصعيد العاطفي، أنت مطالب أيضا بالتحكم في العصبية، والهدوء خلال التعامل مع الشريك، والانتظار حتى تهدأ العاصفة.

مشاهير برج الجدي

ومن أبرز مشاهير برج الجدي، الممثل العالمي جيم كاري، ورسام الكاريكاتير والشاعر المصري صلاح جاهين، والمعلمة والكاتبة ملك حفني ناصف، والمطربة اللبنانية سميرة توفيق، والمطرب الشعبي عبدالباسط حمودة.