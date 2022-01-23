حظك اليوم برج الحوت الأحد 23-1-2022 مهنيا وعاطفيا.. «نظم أمورك»

الإفراط في المشاعر والحساسية المفرطة قد يراها البعض رومانسية في مواليد برج الحوت، في حين يراها البعض الأخر نوعا من الضعف لا يرغبون في التعامل معه، وعلى الرغم من هذا معروف عن أصحاب هذا البرج أنهم قادرين على إخفاء مشاعرهم بمهارة والظهور بشكل قوى حتى وإن كانوا مدمرين داخليًا.

ولمواليد برج الحوت نستعرض حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، بحسب تصريحات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

تسطيع اليوم برج الحوت أن تقوي مركزك المالي والمهني، بسبب وجود القمر في منزل المدخرات، حاول أن تنظم أمورك وتدير أموالك بشكل صحيح.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

اليوم تكون في أحسن حالاتك للتقرب ممن تحب، ويجعلك القمر تستمع بوقتك مع الأحباب، لكن احترس فأنت تمر بعدة ضغوط لا تجعلها تؤثر على نفسيتك.

مشاهير برج الحوت

ومن أبرز مشاهير برج الحوت، الملحن والموسيقار محمد الموجي، والعالمية المصرية الراحلة سميرة موسي، والفنانة الراحلة سناء يونس، والفنانة ليلى طاهر، وحلا شيحة، والفنان الهندي عامر خان.