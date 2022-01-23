حظك اليوم برج القوس الأحد 23-1-2022 مهنيا وعاطفيا.. تتمتع بأوقات سعيدة

يعرف عن رجل برج القوس أنّه لا يجيد الكذب أبدًا، حتى إن حاول ممارسته فإنه لا يجيد إتقانه خاصة مع الآخرين، إلا أنّه يستطيع أن يكذب على نفسه ليصنع حوله عالمًا ورديًا ومثاليًا كما يريد، كما أنّ أصحاب هذا البرج يؤمنون بالحظ بشكل كبير، الأمر الذي يجعل مولود القوس يخوض الكثير من الأنشطة دون وعي.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

ووفق توقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، فإنّ وجود القمر اليوم في منزل المشروعات يساعدك على انفراج أحوالك وتحسنها تدريجيًا، كما أنّه يمكن أن تتلقى اليوم الدعم ممن تثق بهم.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

أما على الصعيد العاطفي والاجتماعي، فإنّ الفلك يتوقع أن تتمتع بأوقات هانئة وسعيدة تجمعك بأحبابك وأصدقائك، ويمكن أن تحتفل معهم بانتصارات جديدة، وذلك نظرًا لتناغم القمر مع الشمس في مربع برجك.

مشاهير برج القوس

ومن أبرز مشاهير برج القوس النجمة العالمية سكارليت جوهانسون ومايلي سايرس وبتهوفين، أما من المشاهير العرب شيريهان والأديب الراحل نجيب محفوظ ونجلاء فتحي وميرفت أمين.