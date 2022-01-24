تحليل مخدرات لـ 3 متهمين قتلوا عاملا لسرقته داخل مشتل بمصر القديمة

قررت النيابة العامة، عرض 3 متهمين بقتل عامل مشتل بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات، لبيان تعاطي المتهمين من عدمه وقت ارتكاب الجريمة، كما قررت النيابة العامة استعجال تقرير الطب الشرعي الخاص بوفاة المجني عليه، واستعجال التحريات النهائية الخاصة بملابسات الواقعة وظروفها.

بلاغ بالعثور على جثة عامل داخل مشتل

تلقي مأمور قسم شرطة مصر القديمة، بلاغا بالعثور علي جثة عامل مقتولا داخل مشتل بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور علي جثة «يوسف.ع»، 37 سنة، وبالفحص تبين أنّ المجني عليه يرتدي كامل ملابسه، كما تبين إصابته بكسر في الجمجمة نتيجة الاعتداء عليه بآلة حادة، وتم التحفظ علي كاميرات المراقبة ونقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاه ثم التصريح بالدفن.

وكلفت النيابة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وتفريغ كاميرات المراقبة وكذلك فحص علاقات المجني عليه، وضبط الجناة، واستدعاء صاحب المشتل لسماع أقواله.

التحريات: المتهمون دخلوا المشتل لسرقته

وتوصلت التحريات إلى أنّ المجني عليه من إحدى محافظات الصعيد ولا توجد لديه خصومات ثأرية، ويعمل في حراسة المشتل ويتمتع بسمعه طيبة، كما كشفت التحريات أنّ الدافع وراء جريمة القتل هو السرقة، حيث تبين سرقة شاشة من داخل المشتل، وبتفريغ كاميرات المراقبة تم رصد 3 أشخاص يخرجون من المشتل في وقت معاصر لارتكاب الجريمة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بصحتها وأضافوا بأنهم دخلوا المشتل لسرقته ولكنهم فوجئوا بوجود المجني عليه فضربوه على رأسه بآلة حادة، وأرشدوا عن الأداة المستخدمة في الواقعة.