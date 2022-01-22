القبض على المتهمين بقتل شاب ​داخل مشتل في مصر القديمة

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من كشف غموض العثور على جثة شاب مهشم الرأس داخل مشتل في مصر القديمة، وتبين أن 3 عاطلين وراء ارتكاب الواقعة بهدف سرقة شاشة تليفزيون خاصة بالمشتل، وتم ضبط المتهمين، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

المتهمون: كنا رايحين نسرق

واعترف المتهمون بتفاصيل الجريمة أمام أجهزة الأمن وأقروا: «كنا رايحين نسرق بس، وهو اللي حاول يفضحنا ومرضيش يستسلم»، موضحون أنهم توجهوا من أجل سرقة شاشة تليفزيون لكن المجني عليه انتبه إليهم وحاول مقاومتهم ومنعهم من تنفيذ الجريمة فاعتدوا عليه بالضرب حتى سقط على الأرض فاقدًا للوعي، ومات إثر إصابته تلك، ونجح المتهمون في الهروب من مسرح الجريمة بعد سرقة شاشة التليفزيون.

البلاغ

بدأت الواقعة، عندما تلقى مأمور قسم شرطة مصر القديمة، بلاغًا بالعثور على جثة شاب يدعى «يوسف.أ»، 37 سنة، داخل مشتل بدائرة قسم الشرطة، وبينت مذكرة النيابة العامة بعد تكليفها الطب الشرعي ببيان سبب الوفاة، إصابة المجني عليه بتهشم في الجمجمة؛ ما يؤكّد بأنَّه قتل بواسطة جسم صلب استخدمه المتهمون في الضرب على رأسه.