ضبط 51 قطعة سلاح و114 قضية مخدرات وتنفيذ 48 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 51 قطعة سلاح نارى بحوزة 45 متهم).. وذلك على النحو التالى:

(7) بنادق آلية.

(7) بنادق خرطوش.

(2) طبنجة.

(35) فرد محلى.

(65) طلقة مختلفة الأعيرة.

(10) خزينة متنوعة.

(126) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية : ضبط تشكيل عصابى ضم (3) متهمين ، إرتكبوا (7) حوادث سرقة دراجات نارية .

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (48106) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(151) حكم جناية.

(13652) حكم حبس جزئى.

(2448) حكم حبس مستأنف.

(25227) حكم غرامة.

(6628) مخالفة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (114) قضية مخدرات .. بإجمالى عدد (125) متهم ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت (18,275 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 3,197 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (2,069 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (1,500 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (585 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (415 جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (85 جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (37 جرام).

عدد (41872) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (28) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (7) متهمين .

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (279) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة (7) دراجات نارية مُبلغ بسرقتها.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (23357) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (36) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (6) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى :-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط عدد (4) قضايا .

فى مجال مكافحة جرائم تهريب المعادن النفيسة : ضبط عدد (1) قضية .

فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة : ضبط عدد (2) قضية .

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (44) قضية.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1557) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (210) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (6) قضايا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون

وإضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (3268) قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (12686) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (306) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (212) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص).

الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة أسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1302) قضية تموينية متنوعة أبرزها (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية).

هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

نتائج الحملات التموينية المكبرة التى تقوم بها أجهزة وزارة الداخلية لضبط الأسواق

وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم (الغش التجارى والصناعى - السلع مجهولة المصدر - الإستيلاء على المال العام - المصانع غير المرخصة لإنتاج السلع الغذائية غير الصالحة للإستهلاك الآدمى - المنتجات غير الغذائية المغشوشة وذات العلامات التجارية المقلدة).. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:-

ضبط (1286) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:-

ضبط (366 قضية مخابز ودقيق) بمضبوطات بلغت (43,600 طن).

ضبط (35 قضية غش غذائى) بمضبوطات بلغت (46,291 طن – 6668 عبوة – 2000 قطعة).

ضبط (28 قضية لحوم ودواجن وأسماك) بمضبوطات بلغت (7,346 طن).

ضبط (23 قضية غش غير غذائى) بمضبوطات بلغت (22,720 طن – 5200 عبوة – 15046 قطعة – 970 متر).

ضبط (20 قضية إسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية) بمضبوطات بلغت (9 إسطوانة).

خلال 24 ساعة.. ضبط 3692 مخالفة مرورية متنوعة

وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (3692) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(1082) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(173) مخالفة السير بدون تراخيص.

(8) مخالفات الدراجات النارية.

(18) مخالفة موقف عشوائى.

(37) مخالفة شروط الترخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

ضبط عدد (7691) شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية

فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية .. فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن الآتى:

ضبط عدد (7691) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (7675) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (16) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

تحرير (760) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

ضبط (190) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (940) أرجيلة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة .

جارى إستمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

ضبط 80 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر وكمية من مخدرى "الحشيش – البودر" بحوزة شخصين بالقاهرة

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" ، مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ، متخذاً من الشقة محل سكنه وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالشقة سكنه وبصحبته (أحد الأشخاص ، مقيم بذات العنوان) ، كما عُثر بداخل الشقة المشار إليها على ( 80 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر تقدر قيمتها بمبلغ 8 مليون جنيه – كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – كمية من مخدر البودر المُستخدم فى تصنيع مخدر الإستروكس – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) ، وبمواجهتها بما أسفر عنه الضبط إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط أحد العناصر الإجرامية بالمنيا محكوم عليه بالسجن المؤبد بحوزته كمية من مخدر الهيروين وسلاح نارى وذخائر

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا تواجد (عنصر إجرامى محكوم عليه بالسجن "المؤبد –السجن" فى قضيتى سلاح نارى وسرقة بالإكراه) بمحيط سكنه بدائرة مركز شرطة مغاغة .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه.. وبحوزته (طبنجة و عدد من الطلقات لذات العيار- كمية من مخدر الهيروين وزنت 500 جرام - سلاح أبيض - هاتف محمول – مبلغ مالى) وبمواجهته ، إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة لحماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه وأقر بصحة الأحكام الصادرة ضده.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة بحوزته سلاح نارى وذخائر وكمية من المواد المخدرة بالقليوبية

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية إختباء (عنصر إجرامى "محكوم عليه بالسجن فى قضايا إتجار بالمواد المخدرة ، وسلاح نارى وإطلاق أعيرة نارية").. بأحد المنازل بدائرة قسم شرطة أول بنها بالقليوبية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال إستقلاله سيارة ملاكى بذات الدائرة.. وأرشد عن (بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار – كمية من المواد المخدرة "بانجو، حشيش"- مبلغ مالى- هاتف محمول) وبمواجهته إعترف بحيازته للسلاح النارى والذخائر بقصد الدفاع والمواد المخدرة للإتجار والمبلغ المالى حصيلة نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول للإتصال بعملائه والسيارة لترويج تجارته غير المشروعة ، وكما أقر بصحة الأحكام الصادرة ضده.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة بحوزته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام إختباء (عنصر إجرامى "محكوم عليه بالسجن فى قضايا متنوعة أبرزها "مقاومة سلطات وإحراز سلاح نارى وذخائر، سرقة بالإكراه، مخدرات، إستعراض قوة")..بإحدى الشقق السكنية المُستأجرة بدائرة قسم شرطة أول السلام بمحافظة القاهرة، وحيازته لأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه.. وبحوزته (2 طبنجة و3 خزينة ، عدد من الطلقة النارية لذات العيار).. وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر وقرر بصحة الأحكام الصادرة ضده.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط 3 عناصر إجرامية بالجيزة بحوزتهم سلاح نارى وذخائر وكمية كبيرة من الأقراص المخدرة بقصد الإتجار

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية").. بالإتجار فـى المواد المخدرة مُتخذين من دائرة قسم شرطة المنيرة الغربية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم بدائرة القسم.. وبحوزتهم(بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار- 41 ألف قرص مخدر – مبلغ مالى- 3 هواتف محمولة- سيارتين ملاكى ملك إثنين منهم).. وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم والسيارتين للترويج.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة

وواصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

مديرية أمن الجيزة

ضبط (أحد الأشخاص) حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الأهرام وبحوزته (عدد 32080 قرص مخدر – 1450 أمبول مخدر - مبلغ مالى – هاتف محمول).

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط (شخصين – لهما معلومات جنائية) حال تواجدهما بنطاق المحافظة ، وبحوزتهما (عدد 220 قرص مخدر – عدد 10 طربة من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

مديرية أمن الإسماعيلية

ضبط (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية) حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

مديرية أمن السويس

ضبط (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأربعين وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض ).

مديرية أمن البحيرة

ضبط (شخصين- لهما معلومات جنائية) حال تواجدهما بنطاق المحافظة وبحوزتهما (عدد 24 طربة من مخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين – 500 قرص مخدر - مبلغ مالى – سلاح أبيض - 2 هاتف محمول).

مديرية أمن مطروح

ضبط (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – 3 هاتف محمول – سلاح أبيض ).

مديرية أمن الدقهلية

ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة المنصورة وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول).

مديرية أمن الشرقية

ضبط (شخصين) حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان .. وبحوزتهما (عدد 72 طربة من مخدر الحشيش وزنت 7,200 كيلو جرام - مبلغ مالى– 2 هاتف محمول).

مديرية أمن أسيوط

ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة مركز شرطة أسيوط وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – هاتف محمول ).

جهود إستهداف بؤرة السحر والجمال

ضبط (أحد الأشخاص).. وبحوزته (كمية من مخدر البانجو– مبلغ مالى– هاتف محمول- سلاح أبيض).

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.