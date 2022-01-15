تنفيذ 86 ألف حكم قضائي وتحصيل 349 ألف جنيه غرامة كمامة في يوم واحد

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية على مدار 24 ساعة، وذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وجرى ضبط 203 قطع أسحلة نارية بحوزة 170 متهمًا، وتنفيذ 86 ألفًا و280 حكمًا قضائيًا، وضبط تشكيلين عصابين، وضبط 234 قضية مخدرات مع 249 متهما، وضبط 42 هاربًا، و19 بلطجيا، وضبط 260 دراجة نارية مخالفة، و24113 مخالفة مرورية، إلى جانب فحص 58 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 7 منهم.

نظم قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية أسفرت عن ضبط 7 قطع أسلحة، 20 قضية إتجار في المواد المخدرة، مع 21 متهما إلى جانب تنفيذ 7863 حكما قضائيا.

ضبط 6690 مخالفة مرورية متنوعة

وضبطت الإدارة العامة للمرور6690 مخالفة مرورية متنوعة، فيما ضبطت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية 4 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، و35 قضية أمن عام، و1900 مخالفة مرورية، إلى جانب تنفيذ 304 أحكام قضائية.

فيما ضبطت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، 3589 قضية في مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، و13999 قضية سرقة تيار كهربائي، و285 قضية تهرب ضريبي، و164 قضية مخالفات مباني ومحلات، و1352 قضية تموينية.

ضبط 7004 أشخاص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات

وجرى ضبط 7004 أشخاص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، والتصالح وسداد الغرامة المقررة لـ6976 شخصا بقيمة 348,800 جنيه، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 28 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 726 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 185 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة «الشيشة»، بإجمالي مضبوطات 1012 أرجيلة.

ضبط صاحب مصنع يبيع مياه عادية باعتبارها «معدنية»

وضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة المسئول عن مصنع لتعبئة المياه المعدنية في المرج) بسبب تعبئة زجاجات مياه معدنية بمياه شرب عادية عقب تنقيتها بفلاتر غاشاً بذلك المستهلكين مستخدماً علامة تجارية وهمية مستخدماً خامات رديئة ومجهولة المصدر لتعبئة المياه. وعثر بداخل المصنع على (13 ألف زجاجة مياه معدنية مجهولة المصدر، و2000 زجاجة فارغة معدة للتعبئة، وكميات كبيرة من الملصقات).