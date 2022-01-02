الداخلية تضبط مخدرات بـ522 مليون جنيه وتحصل 12.2 مليون غرامة كمامات في شهر

فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية ، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية وإستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الإقتصاد القومى للبلاد.. وإستمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا".. فقد واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزى، أسفرت جهودها خلال شهر .. عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال الحد من إنتشار فيروس "كورونا"

ضبط (28721) قضية تموينية متنوعة .

غلق (25378) محل مخالف لقرار الغلق.

ضبط (6501) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة .. بإجمالى مضبوطات (37254) أرجيلة.

ضبط عدد (246732) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (245821) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (911) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

فى مجال الأمن العام

إستهداف البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بمحافظات (الدقهلية - دمياط- بورسعيد) ، وكذا منطقة "السحر والجمال" بنطاق محافظتى (الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (270 متهم) ، وبحوزتهم (153 قطعة سلاح نارى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 205 قطعة سلاح أبيض).

ضبط (151) قضية مواد مخدرة.

كما تم تنفيذ (17433) حكم قضائى متنوع ، ضبط (1438) قضية متنوعة.

ضبط عدد (5) تشكيلات عصابية ، ضمت عدد (16) متهم ، إرتكبوا عدد (5) حوادث.

ضبط وفحص (9977) عنصر إجرامى.

فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة

أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن:- مصرع (10) عناصر إجرامية شديدة الخطورة ، وضبط (1950) عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الغربية – الإسكندرية – الدقهلية – القليوبية – الشرقية – السويس- المنيا – كفر الشيخ – سوهاج – المنوفية – بورسعيد – قنا – الأقصر – دمياط – البحر الأحمر – جنوب سيناء – الفيوم – مطروح - البحيرة – الإسماعيلية – أسوان – بنى سويف – الوادى الجديد) بإجمالى مضبوطات (995) قطعة سلاح نارى أبرزها ( 2 رشاش جرينوف - 1 رشاش متعدد – 5 بنادق رصاص- 144بندقية آلية – 164 بندقية خرطوش– 60 مسدس – 619 فرد محلى) ، وكذا كميات كبيرة من (الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد والأقراص المخدرة المتنوعة) وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها "قتل - سرقة - مخدرات - سلاح".

فى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية

ضبـط عدد (4235) قطعة سلاح نارى .. بحوزة (3584) متهم .. أبرزهم الآتى ( 2 جرينوف – 400 بندقية آلية – 609 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 278 مسدس – 2946 فرد محلى – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - 527 خزينة - 6560 قطعة سلاح أبيض).

ضبط (4) ورش لتصنيع الأسلحة النارية بداخلهم ( 16 مسدس- 3 فرد محلى – 4 خزينة - أجزاء وأدوات التصنيع).

ضبط (54) تشكيل عصابى ، ضموا (174) متهم ، إرتكبوا (296) حادث.

ضبط (660) متهم من العناصر الإجرامية المشهور عنهم إرتكاب أعمال البلطجة ، وبحوزتهم (6 بنادق آلية – 10 بنادق "غير مششخنة"– 7 مسدس – 161 فرد محلى – 461 قطعة سلاح أبيض).

فى مجال تنفيذ الأحكام

تنفيذ (2158389) حكم قضائى متنوع .. وذلك على النحو التالى:

(8455) حكم جناية من بينها (12 حكم بالإعدام – 408 حكم بالسجن المؤبد).

(654083) حكم جزئى.

(112646) حكم مستأنف.

(1089885) حكم غرامة.

(293320) حكم مخالفة.

فى مجال مكافحة المخدرات

تم ضبط (6583) قضية مواد مخدرة ، ضبط خلالها (7386) متهم.. وبحوزتهم الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت ( 11344,219 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش المخدر وزنت (720,657 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (363,755 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأستروكس وزنت (82,93 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت (130,663 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (16,782 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (2,825 كيلو جرام).

كمية من مخدر الكوكايين وزنت (1,65 كيلو جرام).

عدد (38,230 ألف قرص لعقار الكبتاجون).

أقراص وأمبولات مؤثرة بالعدد (206,275 ألف قرص – 864 أمبول).

عدد (95٫330 ألف قرص - 123 أمبول) لعقار الترامادول المخدر .

عدد (4236 قرص سابكسون).

عدد (2912 قرص إكستاسى "خبوط").

كمية من مادة الماكستون فورت بلغت (75 سم3).

إبادة مساحة (14 فدان) منزرعة بنبات القنب.

عدد (6 قضايا) غسل أموال .. بلغوا إجمالياً قرابة (218) مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع فى المواد المخدرة.

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد (23) مركز غير مرخص لعلاج الإدمان.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى (522٫000٫000) مليون جنيه.

فى مجال ضبط القضايا النوعية

إعادة (61) سيارة مُبلغ بسرقتها.

ضبط (248) قضية أحداث.

ضبط (22954) قضية مرافق عامة.

كشف غموض (261) حادث (خطف – قتل – سرقات بالإكراه - حريق عمد - إنتحال صفة) بإجمالى (376) متهم.

فى مجال ضبط قضايا المصنفات

ضبط (1057) قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.. على النحو التالى : (607) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات بلغت (13658) وحدة أبرزها (أجهزة حاسب آلى- أجهزة ريسيفر – وحدات معالجة مركزية - بطاريات) ، وكذا (450) قضية فى مجال المطبوعات بمضبوطات بلغت (146903)"مطبوع تعليمى وأغلفة دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية".

فى مجال ضبط المخالفات المرورية

ضبط (826476) مخالفة مرورية متنوعة.

المرور على عدد (510) مدرسة ، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (11414) من سائقى حافلات المدارس ، وتبين إيجابية (92) منهم، فحص (9296) مركبة تبين مخالفة (404) مركبة لإشتراطات الصلاحية الفنية.

إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (48006) من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية عدد (2968) سائق منهم.

فى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية: تم رفع (1135 سيارة – 226 دراجة نارية).

فى مجال ضبط مخالفات قائدى الدراجات النارية :- تم ضبط (93284) مخالفة عدم إرتداء غطاء الرأس "الخوذة".

فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك

أسفرت الجهود عن ضبط (47) قضية بإجمالى (58) متهم .. بمضبوطات وزنت (6 طن و 665 كيلو جرام).

فى مجال الأمن الإقتصادى

فى مجال القضايا التموينية:

ضبط (41368 قضية تموينية متنوعة).. جاء أبرزها على النحو التالى:

ضبط (718) قضية إسطوانات غاز .. بمضبوطات بلغت (50231 إسطوانة).. تقدر قيمة الغاز المدعم (6,781,185 مليون جنيه).

ضبط (120) قضية مواد بترولية .. بمضبوطات بلغت (3112693 لتر).

ضبط (383) قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت (137,872 طن – 23561 عبوة – 135 قطعة) سلع غذائية وتموينية متنوعة.

ضبط (76) قضية إستيلاء على الدعم ، بمضبوطات بلغت (51,644 طن– 7040 عبوة – 24940 قطعة) سلع مُدعمة متنوعة .

فى مجال قضايا التيار الكهربائى:

ضبط (329337) حالة فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد ، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فيها (280,741,449 مليون جنيه).

فى مجال قضايا التهرب الضريبى:

ضبط (9138) قضية فى مجال التهرب الضريبى:- (ضرائب عامة - تهرب من الضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام- تحرى مدين ولجان فحص) .. بمبالغ مالية بلغت (15,977,840,505) مليار جنيه – قيمة تعاملات مالية مخفاه لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها .. وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها .. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (32,575,607) مليون جنيه.