عرض 39 شخصا على النيابة لعدم سداد غرامة الكمامة.. وتحرير 700 محضر ضد محلات

شنت وزارة الداخلية، حملات مكثفة؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة.

مخالفة الإجراءات الاحترازية

ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا، المتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

ضبط 7007 أشخاص لعدم ارتداء الكمامات

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 7007 أشخاص لعدم ارتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ6968 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 39 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما جرى تحرير 700 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 193 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 982 أرجيلة.