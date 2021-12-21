ضبط 8027 شخصا دون كمامة وتحريز 1394 شيشة

وجّهت وزارة الداخلية حملات أمنية على مستوى محافظات الجمهورية كافة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط العديد من المخالفات، بينها ضبط 8027 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وجرى التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ7994 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 33 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

مخالفات للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان عنها، أنّ الحملات أسفرت كذلك عن تحرير 806 مخالفات للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، فضلا عن ضبط 227 قضية في مجال منع تداول الشيشة، بإجمالي مضبوطات 1394 شيشة.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارٍ استمرار تلك الحملات حرصا على سلامة المواطنين.