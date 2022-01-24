الصحة: إغلاق 1422 منشأة خاصة لمخالفتها اشتراطات مكافحة العدوى

أعلنت وزارة الصحة والسكان، في بيان لها، اليوم الإثنين، عن إغلاق 1422 منشأة طبية خاصة مخالفة، في الفترة من 9 إلى 20 يناير 2022، ضمن الحملات الدورية التي تشنها الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، على المنشآت الطبية الخاصة، حرصا على صحة وسلامة المرضى.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لـ وزارة الصحة والسكان، أن الحملات تضمنت المرور على 5 آلاف و296 منشأة طبية خاصة، تنوعت ما بين مستشفيات، وعيادات، ومراكز طبية بجميع محافظات الجمهورية، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية.

إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة

من جانبه، أكد الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشآت والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحيات الأدوية، كما يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها خلال المرور.

وأشار «زكي»، إلى تحرير 123 محضرا حيال المخالفات التي تم رصدها في أثناء المرور والتي تنوعت ما بين: عدم تطبيق سياسات مكافحة العدوى، إدارة المنشآت بدون تراخيص، وجود عمالة غير مؤهلة وغير حاصلة على ترخيص بمزاولة المهنة، فضلا عند ضبط أدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية، والتي تم التحفظ عليها وتحرير محاضر بكمياتها.

وأوضح أنه تم نقل المرضى من المستشفيات التي تم غلقها إلى مستشفيات بديلة تابعة لوزارة الصحة، من خلال سيارات إسعاف، مؤكدا استمرار تنفيذ الحملات الرقابية الدورية على كافة المنشآت الطبية، حرصا على صحة المرضى ولضمان تلقيهم أفضل خدمة طبية.