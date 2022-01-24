50 فلسطينيا يتحدون البرد بالسباحة في شاطئ غزة.. الحرارة تقترب من الصفر (فيديو)

شارك عدد من الفلسطينيين، صباح اليوم، تجربة السباحة الجماعية بشاطئ بيت لاهيا في شمال قطاع غزة، متحدين الطقس القارص، وتفشي فيروس كورونا المستجد، من أجل تخفيف ضغوط الظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها فلسطين.

فلسطينيون يسبحون في غزة تحت درجات منخفضة

بحسب موقع «يورو نيوز»، يرى المشاركون في التجربة، إن التعود على السباحة في الماء البارد فى الصباح الباكر، يوقي من الإصابة بالأمراض الجديدة، خاصة فيروس كورونا المستجد، علما بأن الحرارة تراوحت خلال هذا توقيت بين 4 و5 درجات مئوية.

وقال أحد المنظمين ومدرب سباحة، محمود مهرة، إن الحدث بدأ بشخص واحد، لكن مع مرور الوقت أصبح لدينا أكثر من 50 مشاركا، رغم برودة الطقس التي تشهدها البلاد، مؤكدا أن السكان في رفضوا في البداية فكرة السباحة خلال فصل الشتاء، تخوفا من التعرض والإصابة بالأمراض ونزلات البرد الشديدة.

وأضاف أحمد صبيح، أحد المشاركين في الحدث، أن السباحة من أفضل الرياضات التي تقوي الجسم وتعزز المناعة وتزيد الطاقة، كما أنها تحسن الدورة الدموية.

يذكر أنه في كل صباح، يتوجه نحو أكثر من 50 فلسطينيا من مختلف الأعمار إلى شاطئ بحر غزة، للمشاركة في رياضة السباحة، إذ يطلق على هذا الحدث «عشاق السباحة في غزة»، وينظم من خلال مؤسسات محلية في القطاع، تشجع المواطنين على ممارسة السباحة في فصل الشتاء، لما لها من فوائد ومميزات عديدة على صحة الإنسان.

الطقس السيئ في فلسطين

كان القطاع الساحلي في غزة، قد شهد الأسبوع الماضى، هطول أمطار غزيرة لمدة 3 أيام، ما أدى إلى تعطل حركة المرور في العديد من الشوارع والطرق الرئيسية، خاصة في المناطق المتضررة من الصراع الأخير بين القوات الإسرائيلية المحتلة والفصائل الفلسطينية في مايو 2021.