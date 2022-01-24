استقرار سعر الذهب في محلات الصاغة.. وتوقعات بتحرك الأسعار مساء اليوم

استقرت أسعار المعدن النفيس، اليوم الإثنين، على الصعيد المحلي، وسط ارتفاع طفيف في سعر جرام الذهب على الصعيد الدولي ليصل سعر الأوقية إلى 1838.69 دولار، فيما تراجع سعر الفضة عالميًا في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 % لتصل إلى 24.15 دولار للأوقية وارتفع سعر معدن البلاديوم بنسبة 0.8 % إلى 2124.21 دولار، كما زاد سعر معدن البلاتين بنسبة 0.4 % بما يعادل 1032.80 دولار.

اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمواجهه التضخم

وقال المهندس رفيق العباسي، عضو الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ أسواق الذهب محليًا وعالميًا تترقب سعرًا جديدًا مساء اليوم، الإثنين، تزامنا مع تعاملات البورصة العالمية، لافتًا إلى أنّ كافة المؤشرات تشير إلى ارتفاع السعر.

وأضاف «العباسي»: «يبدو أنّ الذهب والفضة سيواجهان تقلبات سعرية خلال الأيام المقبلة لعدة أسباب منها، اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي وما يتبعه من مخاوف بشأن التضخم والخلاف بين روسيا وأوكرانيا».

وسجّلت أعيرة الذهب دون مصنعية في محلات الصاغة، اليوم الإثنين، استقرارًا سعريًا، ليباع عيار 24 بسعر 913 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 21 بسعر 799 جنيهًا فيما سجّل عيار 18 نحو 533 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب سعر 6 آلاف و392 جنيهًا.

سعر الذهب عالميا

وعلى الصعيد العالمي، سجّلت أسعار المعدن النفيس اليوم ارتفاعا هامشيا وفق آخر تحديث للبورصات العالمية، وسجّل سعر الأوقية اليوم 1838.69 دولار، وبِيع جرام الذهب عيار 24 بسعر59.11 دولار، وسجل عيار 22 نحو 54.18 دولار، وعيار 21 سعر 51.72 دولار، وسجل عيار 18 سعر 44.33 دولار.

أسعار الفضة

وبيع جرام الفضة النقي عيار 99.9 في السوق المحلية بسعر 12.77جنيها ، وسجل سعر جرام الفضة «بريطاني»، عيار 95.5 سعر 12.24جنيه، وبيع جرام الفضة الإسترليني عيار 92.5 بسعر 11.82جنيه، وجرام الفضة عيار 90 بسعر 11.50جنيه، وعيار 80 بسعر 10.22 جنيه، كما سجّل سعر جرام الفضة عيار 880 سعر 11.25جنيه، والأوقية بسعر 397.86 جنيه.