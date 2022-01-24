طقس البحيرة اليوم.. تحسن في حالة الطقس وسطوع لأشعة الشمس

تشهد محافظة البحيرة، اليوم الاثنين، تحسن ملحوظ في درجات الحرارة مع سطوع لأشعة الشمس على مختلف المدن والمراكز، وذلك عقب موجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة أمس الأحد وحالة الصقيع.

انخفاض درجات الحرارة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الإثنين، انخفاض بالحرارة، ليسود طقس بارد نهاراً، شديد البرودة ليلا على كافة، كما يشهد الطقس نشاط رياح على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق على فترات متقطعة.

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط، مضطربة جداً، وارتفاع الموج فيه من 3 - 5 متر، والرياح السطحية، جنوبية غربية : شمالية غربية، ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم علي محافظة البحيرة العظمى 15 درجة مئوية والصغرى 7 درجات مئوية.

رفع درجة الاستعداد القصوى

كان قد وجه اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة أمس برفع درجة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع الأمطار ورفعها من الشوارع والميادين لتسيير الحركة المرورية أمام المواطنين، مشددا على ضرورة صيانة أسلاك الكهرباء وأعمدة الإنارة واللوحات المعدنية المثبتة في الشوارع والميادين تحسباً لوقوع الحوادث مع حركة الرياح الشديدة.

كما شدد آمنه علي متابعة المعديات النهرية والمنازل الآيلة للسقوط واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها ومتابعتها بشكل مستمر، موجها بتطهير بالوعات الصرف الصحي لاستيعاب كمية المياه في الشوارع ونشر كافة معدات الشتاء.