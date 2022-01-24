الغاز سبب مصرع مقرئ وزوجته ونجله وإصابة 9 آخرين في البحيرة

انتقل فريق من النيابة العامة بمركز شبراخيت التابعة لنيابة جنوب دمنهور، قبل قليل، لمعاينة جثث الشيخ سيد أحمد عيسى قارئ القران الشهير، وزوجته ونجله طبيب الأطفال بمستشفى شبراخيت العام، الذين عثر عليهم داخل منزلهم جثث هامدة نتيجة حالة تسمم بقرية «لقانة» كما أشارت المؤشرات الأولية، إلا أن تقرير الصحة فجر مفاجأة بأن السبب وراء الوفاة استنشاق الغاز.

وأسفر الحادث عن وفاة الشيخ سيد أحمد عيسى 56 عاما، فردوس محمد زايد 60 عاما، الطبيب محمد سيد أحمد عيسى 38 عاما، وجري التحفظ على الجثث تحت تصرف النيابة العامة داخل منزلهم بقرية «لقانة» التابعة لمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة.

إصابة 9 في الحادث

كما أصيب كل من، أحمد وائل عيسي 5 أعوام، ندى وائل عيسي 8 أعوام، ياسمين عادل عيد 30 عاما، عمر محمد سيد أحمد عيسي 8 أعوام، سلمى محمد سيد أحمد عيسي 7 أعوام، ميار وائل سيد أحمد عيسى 12 أعوام، فريدة محمد سيد أحمد عيسي عامان، أحمد محمد سيد أحمد عيسي 4 أعوام، نهلة أحمد البنا 38 عاما، وجاري التعامل مع الحالات وعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

التحريات الأولية: التسمم سبب الوفاة.. وتقرير الصحة: الغاز

وكانت التحريات الأولية أشارت إلى أن سبب الوفاة يرجع إلى تناول وجبة غذائية فاسدة أدت إلي وفاة 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين، إلا أن تقرير الصحة أوضح أن سبب الوفاة استنشاق غاز أدى إلى وفاة عدد من الأشخاص وإصابة بعضهم بحالات الاختناق.

كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة تلقى إخطارا من مركز شرطة شبراخيت يفيد بوفاة 3 أشخاص داخل منزلهم بقرية لقانة التابعة لذات المركز، وإصابة عددا من أفراد أسرتهم وجرى تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.