ضبط طالب ابتز فتاة على طريقة «بسنت» بصور مفبركة في المنوفية

ألقت أجهزة الأمن في المنوفية، اليوم الاثنين، القبض على طفل متهم بابتزاز فتاة إلكترونيًا، بعد نجاح فريق البحث الجنائي في تحديد هويته، على خلفية تقديم أب استغاثة من تعرض ابنته للابتزاز من شخصية مجهولة.

تفاصيل القبض على طفل ابتز فتاة إلكترونيا في المنوفية

ورصدت الأجهزة الأمنية استخدام أحد الأشخاص لحساب مجهول استخدمه المتهم «م. أ»، 15 سنة، لابتزاز الفتاة بواسطة صور مفبركة، وبعد الحصول على إذن بالقبض على المتهم تمكنت قوة أمنية تابعة لمركز شرطة شبين الكوم، من ضبطه.

بداية الواقعة

كان اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من العميد عبد الله جلال، مدير مباحث المنوفية، يفيد بتقدم السائق محمد عبد الحكيم، المقيم في قرية ميت موسى التابعة لمركز شبين الكوم، ببلاغ حول تضرره من تعرض ابنته الطالبة في الصف الثالث الإعدادي للابتزاز الإلكتروني، عبر حساب مجهول لأحد الأشخاص الذي يستخدم اسمًا مستعارًا، ما أصاب الطالبة بأضرار نفسية.

وكلف مدير الأمن بتشكيل فريق بحث جنائي لضبط المتهم، بالتعاون مع مباحث الإنترنت، ورصدت الأجهزة الأمنية الحساب الإلكتروني الوهمي المستخدم في الواقعة، قبل تحديد هوية صاحبه.

القبض على الطفل وتحرير محضر بالواقعة

وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت قوة أمنية من القبض على المتهم «م. أ» 15 سنة، وهو طالب يقيم في ذات القرية، كما تم تحريز التليفون المستخدم في واقعة ابتزاز الطالبة.

وحرر محضر رقم 8092 لسنة 2022 إداري مركز شرطة شبين الكوم، وإخطار جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات في الواقعة.

وتعد هذه الواقعة الثانية لقضايا الابتزاز الإلكتروني يكون المتهمين فيها أطفال، بعد واقعة بسنت خالد شلبي، المعروفة إعلاميا بـ«ضحية الابتزاز الإلكتروني»، والذي انتحرت بسبب تعرضها للابتزاز من قبل المتهمين، والتي إحالتهم النيابة إلى محكمة جنايات طنطا.