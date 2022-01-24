نائب برلماني: مجمع مصانع «قها وإدفينا» يدعم الأمن الغذائي المصري

قال النائب علاء قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الخطوات المصرية في مجال تعزيز الأمن الغذائي والصناعات الغذائية مستمرة، على قدم وساق بتوجيهات الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن ضمان الأمن الغذائي والتحسب لمختلف الظروف العالمية والمناخية، مسألة حيوية لكافة الدولة ومصر تسير بخطوات واسعة في هذا المجال.

مجمع الصناعات الغذائية قها وإدفينا

ونوه قريطم، في تصريحات صحفية له اليوم، باطلاع الرئيس السيسي على الموقف التنفيذى لمجمع الصناعات الغذائية قها وإدفينا، والذي يقع في مدينة السادات على مساحة 120 فدانا، وبتكلفة تتخطى الـ5 مليارات جنيه، قائلا إنه مشروع عملاق لدعم وتعزيز الصناعات الغذائية، ويأتي في توقيت مهم، كما يتكامل مع خطوات وطنية مصرية أخرى، للنهوض بالقطاع الزراعي والمحاصيل الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية.

وأشار عضو صناعة النواب، إلى القيمة الاقتصادية الكبيرة التي ينطوي عليها تشييد مجمع الصناعات الغذائية «قها وإدفينا»، وتوجيهات الرئيس بتسريع خطوات التنفيذ وتشغيله، وفقا لأحدث النظم والمعايير والمواصفات العالمية للتصنيع الغذائي.

فتح آفاق العمل لآلاف من الشباب

وشدد النائب علاء قريطم، على أن مجمع الصناعات الغذائية العملاق في «قها وادفينا»، حال اكتماله، يسد جزءًا كبيرًا من احتياجات السوق المحلية في مجال الصناعات الغذائية، كما يفتح آفاق العمل لآلاف من الشباب، مؤكدا أن هذا المشروع يعد مشروعا اقتصاديًا عملاقا بكل معاني الكلمة.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوضع خطة متكاملة لتشغيل خطوط إنتاج مجمع الصناعات الغذائية «قها وإدفينا»، وفقاً لأحدث النظم والمعايير والمواصفات العالمية للتصنيع الغذائي.

ويقع مجمع الصناعات الغذائية قها وإدفينا بمدينة السادات على مساحة 120 فدانا، وبتكلفة استثمارية حوالي 5,5 مليار جنيه، وذلك بالمشاركة بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، حيث سيضم المجمع 9 مصانع للمعلبات والمجمدات الغذائية بكافة أنواعها المختلفة.