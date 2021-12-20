تطوير «قها وإدفينا» ودمجهما في مصنع كبير بـ«السادات»

قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تخطّط لعودة منتجات شركة «قها» الغذائية إلى سابق عهدها فى التصدير إلى الخارج، لأن منتجاتها فائقة الجودة، بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتطوير الشركة وإعادة هيكلتها.

وأوضح «المصيلحى»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن منتجات شركة «قها» ستعود فى المستقبل «زى زمان»، وأن تطوير شركتى «قها وإدفينا» ودمجهما معاً سيكون من خلال مصنع كبير فى مدينة السادات، لعودة رواج منتجاتهما الغذائية لما كانت عليه. وتابع الوزير: «كنا بنشوف منتجات قها فى الخارج على أرفف أكبر المحال والسوبر ماركت، وفى المستقبل القريب ستعود قها لسابق عهدها»، مشيراً إلى أن هذا كله من أجل عودة جودة المنتج الغذائى المصرى لما كان عليه فى السابق وتنشيط الصناعة المحلية. فى سياق متصل، اعتبر اللواء علاء ناجى، رئيس مجلس إدارة شركة «قها» للأغذية المحفوظة، أن تطوير الشركة يتم بدعم من الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، واللواء أحمد حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وهو ما سينعكس على تطوير منتجات «قها» التى يتم طرحها فى الأسواق المحلية والخارجية، مضيفاً فى تصريحات له، أنه يهدف لتعظيم المنتج المحلى وزيادة حجم المبيعات وعودة تصدير منتجات «قها» إلى الخارج.

يُذكر أن وزير التموين دمج شركتى «قها وإدفينا» للأغذية المحفوظة فى كيان واحد، مع تطوير خطوط الإنتاج والاستعانة بالخبرات العلمية فى مجال الصناعات الغذائية، لعودة منتجات الشركة للتميُّز، كما كانت من قبل، فى ظل توجيهات القيادة السياسية بتطوير الشركتين، وهما من أعرق شركات الأغذية المحفوظة، وأولها فى مجال التعليب منذ 1940.