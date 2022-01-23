ما تريد معرفته عن مشروعات «الإسكان» بمدينة القاهرة الجديدة

مدينة القاهرة الجديدة هي إحدى مدن الجيل الثالث، التي تتولى وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تنفيذها داخل إقليم محافظة القاهرة، حيث تنفذ الوزارة عددا كبيرا من المشروعات، داخل المدينة، في كل القطاعات «سكنية، تجارية، صناعية» وغيرها من المشروعات.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» مشروعات «الإسكان» بمدينة القاهرة الجديدة، وفقا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق وجهاز المدينة، في بيان سابق لها.

مشروعات «الإسكان» بمدينة القاهرة الجديدة

- تم تنفيذ 13296 وحدة سكنية بإجمالي 554 عمارة بالمرحلة الأولى بمدينة القاهرة الجديدة.

- تنفيذ 9024 وحدة سكنية بإجمالي 376 عمارة بالمرحلة الثانية بمشروع دار مصر.

- تسليم أكثر من 14500 وحدة سكنية لحاجزيها في كل المشروعات.

- تنفيذ ازدواج خط الطرد قطر 1200مم لمحطة جنوب الأكاديمية الرئيسية، بجانب تأهيل طلمبتين وإضافة مولد كهربائي جديد للمحطة.

- تأهيل وإعادة استخدام 1000 عامود إنارة في أعمال تطوير ورفع كفاءة طرق المدينة.

- إزالة المعوقات المتعارضة مع مسار مونوريل «مدينة نصر – العاصمة الإدارية الجديدة».

- جاري تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بالمدينة بإجمالي 222 عمارة، بإجمالي 5328 وحدة سكنية بمساحات 90 و120 م 2.

- تنفيذ 16 بيارة شحن جوفي بعدد من الطرق والمحاور بالمدينة كحل عاجل غير تقليدي لاستيعاب الكميات المتزايدة من مياه الأمطار.

- جاري تطوير مركز شباب التجمع الخامس.

- طرح تطوير مركز شباب القطامية بالتجمع الثالث.

- تم تطوير نقطة إسعاف التجمع الخامس، ونقطة إسعاف التجمع الأول، ونقطة إسعاف التجمع الثالث.

- طرح إنشاء نقطة إسعاف بمنطقة اللوتس فى التجمع الخامس، ونقطة إسعاف التجمع الأول.

- جاري تنفيذ خطوط الانحدار بالامتداد الشرقي والتجمع الأول كحل آجل لتطوير منظومة الصرف الصحي.

- جاري تأهيل بعض الطلمبات وإضافة طلمبات ومولدات جديدة لمحطة امتداد المستثمرين.

- تم وجاري تنفيذ 8760 وحدة سكنية بإجمالي 365 عمارة بمشروع «JANNA».

- تم تنفيذ 721 عمارة بمشروع سكن مصر.

- تنفيذ طبقة أسفلت حي الياسمين.

- استكمال ورفع كفاءة وتطوير الطرق بمنطقة المستثمرين الشمالية بطول 55 كم.