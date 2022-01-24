واشنطن تأمر برحيل عائلات دبلوماسييها.. وروسيا: ذريعة لفرض العقوبات

فى تطورات جديدة بشأن الأزمة الأوكرانية، وفيما يعتبر استعدادا لما قبل الغزو الروسي المحتمل على أوكرانيا، أمرت السلطات الأمريكية برحيل عائلات الدبلوماسيين الأمريكيين من أوكرانيا، وأعلنت بريطانيا إجلاء بعض موظفي السفارة في كييف، وتستعد إسرائيل لإجلاء رعاياها.

ووجهت السلطات الأمريكية إلى رحيل أفراد عائلات موظفيها الدبلوماسيين في سفارتها بأوكرانيا، وطالبت الخارجية الأمريكية جميع المواطنين الأمريكيين المتواجدين على الأراضي الأوكرانية بالتفكير في المغادرة تحسبًا لشن روسيا هجوما عسكريا، كما وجهت الخارجية الأمريكية في بيان مساء الأحد، الموظفين الأمريكيين المعينين مباشرة بالخروج من أوكرانيا، فضلا عن مغادرة أفراد أسر العاملين بسفارة كييف بسبب استمرار التهديد الروسي.

أمريكا تأمر برحيل عائلات دبلوماسييها من أوكرانيا

وفي السياق، بدأت بريطانيا سحب موظفي وعائلاتهم السفارة من العاصمة كييف على خلفية إمكانية تفاقم الأوضاع في البلاد، وفقا لتوصية وزارة الخارجية البريطانية.

ووفقا للتحذير البريطاني الذي صدر اليوم، فإن بعض موظفي السفارة وعائلاتهم سينسحبون من كييف ردا على التهديد المتزايد من قبل روسيا، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك.

فيما تستعد إسرائيل لإجلاء آلاف اليهود الأوكرانيين، حال اندلاع حرب تلوح في الأفق بين روسيا وأوكرانيا وفقا لما ذكرته صحيفة «هآرتس»، الإسرائيلية، موضحة أن ممثلي هيئات مختلفة في إسرائيل ناقشوا، خلال اجتماع أمس إمكانية إجلاء الآلاف من اليهود في أوكرانيا، إن تعرضت لغزو روسي، وفي المقابل اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أنّ الغرب يستخدم أوكرانيا كأداة لتعزيز مصالحه في المنطقة وكحقل للتجارب.

روسيا: الغرب يستخدم أوكرانيا كحقل للتجارب

وعلقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم، على قرارات أمريكا بسحب عائلات دبلوماسييها من أوكرانيا، قائلة: «هناك حاجة إلى ذريعة من أجل إبقاء نار العقوبات على روسيا، لذلك يلقون شيء هناك باستمرار»، وتابعت: «لا توجد حقائق تثبت عدواننا، أو أي انتهاك للقانون الدولي من قبلنا، إنهم يستخدمون أوكرانيا كحقل للتجارب».

ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز، يفكر الرئيس الأمريكي جو بايدن، في إمكانية نشر آلاف الجنود في أوروبا، وكذلك السفن والطائرات بأوروبا الشرقية ودول البلطيق لمواجهة الوضع في جميع أنحاء أوكرانيا، حال غزت روسيا كييف.

وقدم مسؤولون بوزارة الدفاع لـ«بايدن»، أول أمس، عدة خيارات من بينها إرسال ما بين 1000 و5000 جندي إلى دول أوروبا الشرقية مع إمكانية زيادة هذا العدد عشرة أضعاف إذا تدهور الوضع.