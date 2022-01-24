نتيجة مسحة كورونا الأخيرة لـ مديحة حمدي بعد 14 يوما من الإصابة..«الأعراض مستمرة»

لازالت الفنانة مديحة حمدي تعاني من أعراض فيروس كورونا المستجد على الرغم من مرور 14 يوما على إصابتها، وتخضع للعزل المنزلي، مع اتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، والحصول على بروتوكول وزارة الصحة للعلاج.

مديحة حمدي تطلب الدعاء من الجمهور

قالت الفنانة القديرة ، في تصريحات لـ «الوطن»، إن نتيجة المسحة الأخيرة جاءت إيجابية، وإنها ما زالت أشعر بالآم شديدة في الجسم والعظام، مطالبة جمهورها بالدعاء لها: «ادعولي بالشفاء العاجل، واخرج من العزل على خير».

وأضافت «حمدي» أن صحة الإنسان غالية، ولا بد أن يحمد الله عز وجل عليها يوميا، موضحة: «الكورونا زي البرد، أي حد يشعر بالأعراض لازم يعزل نفسه فورا».

وذكرت، أنها عانت الفترة الماضية من ارتفاع درجة الحرارة، وأنها تتابع قياس نسبة الأكسجين في الجسم، وعادة يترواح بين 95 إلى 97، وهذه نسبة جيدة.

سبب إصابة الفنانة بكورونا

أوضحت مديحة حمدي أن سبب إصابتها حضورها احتفالية في مدينة السويس، رفقة عدد من الفنانين في مكان مغلق، بعدها بدأت تشعر بتعب في جسدها، وأجرت مسحة لتكتشف بعدها أنها إيجابية، وتخضع للعزل المنزلي، وقد أصُيب الفنان رشوان توفيق في نفس الاحتفالية ويخضع حاليا للعزل المنزلي.

يذكر أن عدد كبير من جمهور ومحبي الفنانة مديحة حمدي انزعج بعد خبر إصابتها بكورونا، وشاركت الفنانة، فيديو من داخل غرفتها بالعزل المنزلي، وذلك من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من أجل طمأنة الجمهور على حالتها الصحية.

وأصيب عدد من نجوم الفن بفيروس كورونا المستجد، خلال الفترة الماضية منهم ناهد السباعي، مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا، الفنانة ياسمين عبد العزيز بعد عيد ميلادها، وغيرهم.