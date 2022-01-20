تطورات الحالة الصحية للفنانة مديحة حمدي.. مستقرة ومسحة جديدة السبت

كشفت الفنانة مديحة حمدي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن تطورات الحالة الصحية لها بعد إصابتها بفيروس كورونا، مؤكدة أنها تعاني من أعراض خفيفة، وستخضع لمسحة جديدة بداية الأسبوع المقبل.

مديحة حمدي تخضع لمسحة جديدة السبت

وأوضحت الفنانة مديحة حمدي، أن حالتها الصحية مستقرة بشكل كبير، وستقوم بإجراء مسحة «pcr» مساء السبت المقبل، وتتمنى أن تكون سلبية.

وأكدت «حمدي»، أنها تعاني من أعراض طفيفة منذ بداية إصابتها بفيروس كورونا، وتعاني فقط من إرهاق وآلام بالجسد حتى الآن، ولا تعاني من أعراض أخرى بخلاف ذلك.

وأضافت، أنها تتابع قياس نسبة الأكسجين في الجسم، وعادة يترواح بين 95 إلى 97، وهذه نسبة جيدة للغاية، والتنفس جيد بالطبع.

مديحة حمدي: أعاني من ألم بالجسد

وطمأنت الفنانة مديحة حمدي الجمهور بشأن حالتها الصحية، قائلة إنها بخير، وتحسنت أكثر عن ذي قبل، داعية الله أن يعافي جميع المصابين بـ«كوفيد 19».

وكانت الفنانة مديحة حمدي أصيبت بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، بعد حضورها إحدى المناسبات التي شهدت تجمعا كبيرا من المواطنين، وكان يتواجد معها أيضا الفنان رشوان توفيق، والذي أصيب أيضًا بالوباء، وما زال يخضع للعلاج من تداعياته.

وشاركت الفنانة مديحة حمدي، فيديو من داخل غرفتها بالعزل المنزلي، خلال تواجد الطبيب المعالج لها، وذلك من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من أجل طمأنة الجمهور على حالتها الصحية.

وكشفت الفنانة مديحة حمدي عن إصابتها بفيروس كورونا، من خلال صفحتها الرسمية، وكانت من أبرز التعليقات أحد أقاربها الذي علق لها قائلا: «مامتي التانية كما اتعودت أقول لك، حبيبتي الفنانة القديرة مديحة حمدي، شفاكي الله وعافاكي وطمنينا جميعاً عليكي، وعايز أقولك وحشتيني بجد».

وأصيب عدد كبير من مشاهير الوسط الفني والرياضي ونجوم المجتمع بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية.