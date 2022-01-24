استشاري مناعة: سلالة أوميكرون تنتشر بسرعة وتعطي مناعة ضد تحورات كورونا

قال الدكتور محب شلبي، استشاري المناعة وزميل الكلية الملكية بلندن، إنّ السلالة الفرعية من متحور أوميكرون التي تم رصدها خلال الأيام القليلة الماضية في عدد من الدول الأوروبية والآسيوية، تتشابه مع السلالة الأصلية لمتحور أوميكرون الذي يعتبر سائدا في العالم حاليا والذي تسبب في ارتفاع عدد الإصابات بمختلف الدول.

التوسع في الفحص لبيان مدى انتشار السلالة الفرعية لأوميكرون

وأضاف «شلبي»، في تصريحات خاصة لــ«الوطن»، أنّ السلالة الفرعية لمتحور أوميكرون يطلق عليها مبدئيا اسم «بي إي.2»، ويتم فحص العديد من العينات للوقوف على مدى انتشارها في دول أوروبا للتأكد من حقيقة كونها السلالة السائدة في الإصابات أم أن أوميكرون لازال هو المتسبب الرئيسي في عدد الإصابات حتى الآن.

صعوبة في التميز بين السلالة الفرعية لأميكرون

وتابع استشاري المناعة وزميل الكلية الملكية بلندن، أنّ هناك صعوبة في التمييز بين أعراض السلالة الفرعية لمتحور أوميكرون وأعراض السلالة الأصلية نفسها، مشيرا إلى أنه لا يوجد قلق من هذه السلالة الفرعية رغم سرعة الانتشار العالية لها مقارنة بمتحور أوميكرون، مؤكدا أنّ الأعراض المصاحبة خفيفة في معظم الحالات التي تم رصدها.

السلالة الفرعية لأوميكرون تعطي مناعة ضد كورونا

وأوضح «شلبي»، أن الإصابة بالسلالة الفرعية لمتحور أوميكرون تعطي مناعة للجسم أعلى من المناعة التي تكتسب من متحور أوميكرون، وهذه المناعة تساعد على الوقاية من العدوى بفيروس كورونا أو المتحورات الأخرى التي طرأت عليه مثل متحور «دلتا ودلتا بلس».

رصد السلالة الفرعية لأوميكرون في عدد من الدول

وفي سياق متصل، قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إنّ السلالة الفرعية من متحور أوميكرون تم رصدها في «الهند والفلبين والدنمارك وسنغافورة والسويد»، لافتا إلى أنه لا توجد أدلة على أن السلالة الفرعية لأوميكرون تقاوم فعالية اللقاحات الحالية ضد كورونا.

عدة سلالات فرعية لمتحور أوميكرون مستقبلا

وأضاف «بدران»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ أوميكرون متحور مثير للقلق، ويبدو أنه لا توجد فروق جوهرية بين السلالة الفرعية وأوميكرون الأصلية، وأن عدد طفرات الكورونا قد تصل إلى 38 طفرة يومياً ، بعضها ليس له أي تأثير، والقليل منها هو ما يتراكم ليصدر عنه نسخة جديدة تحدث تغيرات فى مسار الجائحة، وقد تعوق تكاثر الفيروس وبالتالي تقل معدلات الانتشار ويبدأ الوباء في الانحسار.