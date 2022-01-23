هل يمكن الإصابة بـ«أوميكرون» والإنفلونزا معا؟.. طيبب مناعة يجيب

قال الدكتور محمود الأنصاري، استشاري أول مناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، اليوم، إن الإنسان يمكن أن يصاب بأكثر من فيروس في نفس الوقت، كما أنه عرضه للإصابة بالإنفلونزا ومتحور كورونا الجديد «أوميكرون» في وقت واحد.

وأضاف الأنصاري، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه إذا اجتمعت الإصابتان «الإنفلونزا وكورونا» في شخص واحد، لا يحدث اندماج بين الفيروسين، لأنه من المستحيل اندماج فيروس من عائلة الإنفلونزا مع آخر من عائلة كورونا أي كان المتحور.

الإصابة بفيروسين في وقت واحد أمر معتاد

وأوضح أن الإصابة بفيروسين في وقت واحد أمر معتاد في البشرية، مثل الإصابة بأحد فيروسات البرد التي تدعى Rhinovirus أو الفيروسات الأنفية التي يوجد منها أكثر من 120 نوعا، بجانب الإصابة بأحد فيروسات الإنفلونزا.

هل الإصابة بفيروسين في وقت واحد خطر؟

وأشار استشاري أول مناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، أنه في الوقت الحالي في ظل انتشار فيروس كورونا وانخفاض درجات الحرارة، يصبح الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، وخاصة متحوره الجديد الأكثر انتشارا «أوميكرون» مع الإصابة بأحد الفيروسات التنفسية الأخرى التي تنشط في الظروف الجوية الباردة بوقت واحد.

وأضاف أن الجمع بين الإصابة بفيروسين ليسا من نفس العائلة في آن واحد، لا يمثل خطرا على الإنسان، ويمكن الشفاء منهما بكل سهولة، ولكن هذا يعتمد على قدرة جهاز المناعة فإنه في حالة إذا كان الجهاز المناعي للشخص المصاب قوي، أما في حالة الجهاز المناعي الضعيف يمكن أن تسبب الإصابة بعض الأضرار للشخص.