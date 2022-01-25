إزالة 125 حالة تعد ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ 19 ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام العمل في المرحلة الأولى من الموجة الـ19 لإزالة التعديات التي بدأت الأربعاء الماضي، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كل صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

محافظ بني سويف يناقش تقارير أملاك الدولة الخاصة بحملات إزالة التعديات

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة، وتضمَّن الإشارة إلى أن إجمالي عدد الحالات التي تم إزالتها منذ بدء الموجة وحتى صباح اليوم، إلى 125 حالة، فيما تتواصل أعمال الموجة بحسب الجدول الزمني، بالتعاون والتنسيق بين الجهات والأجهزة المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية ليغطي كل مراكز المحافظة على مدار المراحل الثلاث.

الموجة الـ19 تنفذ على مدار أشهر يناير وفبراير ومارس

يشار إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل خلال أشهر: يناير، فبراير ومارس، بدأت بالمرحلة الأولى يوم 19 يناير الجاري وتستمر حتى 30 من نفس الشهر، تعقبها المرحلة الثانية من 6 إلى 26 فبراير المقبل، والمرحلة الثالثة من 6 إلى 26 مارس المقبل.

وأشار محافظ بني سويف إلى أن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة تهدف للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.