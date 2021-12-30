والدة بطلة حكاية «حلم حياتي» تدعم مصابي التوحد: ماتفقدوش الأمل

قالت نهاد عريف والدة ميريام علاء، البطلة الحقيقية لحكاية «حلم حياتي» من مسلسل «إلا أنا»، إن التعامل مع الأبناء المصابين بمرض التوحد مشوار طويل في حاجة إلى الصبر، موضحةً: «للأسف مفيش حاجة متوقعة ومابنبقاش عارفين رايحين فين خالص».

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج «مصر تستطيع»، عبر قناة DMC: «ماحدش يفقد الأمل مهما كان الموضوع صعب، ميريام ابنتي عمرها 14 سنة، وكان التشخيص صعب للغاية، وعندما عجزنا عن تشخيص حالتها، قررت علاج مشكلاتها والعمل على تطويرها، بدأت بالتخاطب، ومصابو التوحد بيتكلموا متأخر جدًا وفي نوع تاني ممكن مايتكلمش خالص».

مدرسة نظام أمريكي لتعليم ميريام

وتابعت أنّ ابنتها التحقت بمدرسة تنتهج النظام الأمريكي، وهو ما حقق مرونة كبيرة وجعلها أكثر قدرة على التعلم: «بياخدوا درجات من حاجات تانية غير الامتحانات، وبالاحتكاك اتكلمت إنجليزي في الأول».

وقالت «ميريام» إنها كانت تعاني صحيًا منذ أن كانت صغيرة، وكانت تضطر إلى الذهاب للمستشفى 3 مرات أسبوعيا بسبب ارتفاع درجات الحرارة: «وكنت بعيط وبصرخ ومش قادرة أتكلم خالص».

نجاح حكاية «حلم حياتي»

وحققت حكاية «حلم حياتي»، من مسلسل "إلا أنا"، نجاحا كبيرا، إذ عُرضت على قناة dmc، من بطولة الفنانة مايان السيد، التي جسدت شخصية فتاة مصابة بالتوحد تُدعى «خديجة»، وهي فتاة في الـ19 تعاني من التوحد، وتتعرض للتنمر من قبل زملائها في مسرح الجامعة، لكنها تتنازل عن القضية في نهاية المطاف.