فيلم «زيكو» يتفوق على «الجريمة» بدور العرض لليوم الثاني على التوالي

تفوق فيلم «من أجل زيكو» للفنان كريم محمود عبد العزيز، على فيلم «الجريمة» للفنان أحمد عز، بإيرادات دور العرض، حيث حقق فيلم «من أجل زيكو» أمس الأحد ما يقرب من 352 ألف جنيه، مقابل 329 ألف جنيه لفيلم «الجريمة»، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

أغنية الغزالة رايقة من فيلم من أجل زيكو

واشتهر فيلم من أجل زيكو بأغنيته الشهيرة «الغزالة رايقة»، التي حصدت ملايين المشاهدات بمجرد طرحها على يوتيوب، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، تأليف مصطفى حمدي وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم محمود عبدالعزيز، منة شلبي، الطفل يوسف محمد، محمد محمود، وغيرهم من ضيوف الشرف.

نجاح فيلم «قمر 14»

وحقق فيلم «قمر 14» بدور العرض 74 ألف جنيه، أمس، وضم الفيلم عدد من القصص، الأولى منها للفنانة غادة عادل، ومحمد الشرنوبي، والحكاية الثانية للفنان أحمد حاتم وأسماء أبواليزيد، والثالثة للفنان أحمد مالك، ومي الغيطي، والرابعة لـ «أحمد الفيشاوي، وياسمين رئيس»، والخامسة لـ«خالد النبوي وشيرين رضا»، والفيلم من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.

إيرادات أفلام «الكاهن» و«مربع برمودة» و«برا المنهج»

وحقق فيلم «الكاهن»، بدور العرض ما يقرب من 32 ألف جنيه، أمس، ويضم مجموعة من كبار النجوم منهم: «حسين فهمي، محمود حميدة، جمال سليمان، درة، إياد نصار، فتحي عب الوهاب، ومحمد ممدوح»، تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبو لبن.

بينما حقق فيلم «مربع برمودة» 13 ألف جنيه، وجاء في المرتبة قبل الأخيرة فيلم «برا المنهج»، بإيرادات 6 آلاف جنيه فقط، بينما تذيل فيلم «أبو صدام»، الإيرادات وحقق فقط 800 جنيه، وهو ما يعرض الفيلم لخروجه من المنافسة بدور العرض.