مصر للطيران تستقبل وفدا من الكونغو.. وخط جوي جديد بين القاهرة وكينشاسا

استقبلت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية وفداً رسمياً من سلطة الطيران المدني بدولة الكونغو الديمقراطية، في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدني للتوسع في سوق النقل الجوى بالقارة الإفريقية، وفقًا لتوجهات الدولة المصرية بتعزيز التعاون والشراكة مع الأشقاء الأفارقة.

رئيس مصر للطيران: نسعى للتوسع في أنشطتنا داخل إفريقيا

وقال عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لـ مصر للطيران، إنَّ مصر للطيران تسعى للتوسع في أنشطتها داخل القارة الإفريقية في مختلف مجالات النقل الجوي وإقامة شراكات مع مختلف الكيانات داخل القارة، مشيرًا إلى أنَّ هذه الزيارة تأتي في إطار خطة شركة مصر للطيران لإطلاق خط طيران مباشر جديد بين القاهرة والعاصمة الكونغولية كينشاسا.

وأجرى الوفد الكونغولي برئاسة مارتن كاتشونجا مدير إدارة صلاحية الطائرات بسلطة الطيران الكونغولية، جولة في مجمع صيانة محركات الطائرات بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية.

الوفد الكونغولي في جولة داخل مجمع صيانة محركات الطائرات

ورافق الوفد، يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران، إذ اطلع على إمكانيات الشركة وخدمات الصيانة التي تقدمها لأسطول شركة مصر للطيران للخطوط الجوية التي ستنظم رحلات الخط الجديد، وأبدى أعضاء الوفد إعجابه بالإمكانيات الفنية والبشرية التي تتمتع بها الشركة.

وأوضح أنَّ الشركة تسعى لتوسيع نطاق عملائها الجدد خاصة داخل قارة إفريقيا، مضيفًا أنَّ الوفد استمع إلى عرض تقديمي عن مختلف أنشطة الشركة كما شاهد فيلماً يستعرض الخدمات الفنية المختلفة التي تقدمها الشركة لعملائها من شركات الطيران،

واتفق الجانبان، على تحديد موعد لإجراء تفتيش فني من سلطة الطيران المدني الكونغولي على منشآت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية لاعتمادها لتقديم الخدمات الفنية لطائرات شركات الطيران الكونغولية والتي سبق التعاون معها فنياً بإجراء خدمات الصيانة الدورية لطائراتها من بينها شركة «Congo Airways» الناقل لوطني لجمهورية الكونغو الديمقراطية وشركة CAA Airlines (Compagnie Africaine d'Aviation).