ارتفاع قياسي في إصابات كورونا بالكويت وعمان تغلق المساجد يوم الجمعة

سجلت إصابات فيروس كورونا في الكويت خلال الأسبوع الماضي، ارتفاعًا حتى السبت الماضي، مقارنًة بالأعداد المسجلة خلال الأسبوع الذى يسبقه، حيث سجلت الإصابات حتى السبت الماضي 32279 حالة مقارنة بإجمالي 29908 حالات في الأسبوع السابق عليه.

وكانت وزارة الصحة بالكويت أعلنت أمس، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تسجيل4 آلاف حالة مؤكدة و347 إصابة وتسجيل 4 آلاف و334 حالة شفاء، وحالة وفاة واحدة، ليصبح إجمالي عدد الحالات 497,454 حالة.

تعلن #وزارة_الصحة⁩ عن تأكيد إصابة 4,347 حالة جديدة، وتسجيل 4,334 حالة شفاء، و 1 حالة وفاة جديدة بـ ⁧#فيروس_كورونا_المستجدّ⁩ COVID-19 ، ليصبح إجمالي عدد الحالات 497,454 حالة pic.twitter.com/rG7j5PF4Mv — وزارة الصحة - الكويت (@KUWAIT_MOH) January 23, 2022

وفى السياق ذاته، سجلت الكويت الإثنين الماضي أعلى نسبة إصابات على الإطلاق في تاريخ الكويت بعدد 5147 حالة منذ بدء الجائحة، لتتراجع الأرقام بعد ذلك وتسجل أعدادًا أقل من 5 آلاف حالة.

وتواجه الكويت ارتفاعا حادا في إصابات فيروس كورونا على خلفية انتشار سلالة أوميكرون المكتشفة في نوفمبر بجنوب إفريقيا.

سلطنه عمان .. معظم حالات الإصابة بمتحور أوميكرون

ووفقا لتصريح تليفزيوني نقلته وكالة الأنباء العمانية عن الدكتورة أمل بنت سيف المعنية مديرة دائرة الوقاية ومكافحة العدوى بوزارة الصحة، والتي أكدت أن كافة الأرقام والإحصائيات تشير إلى أن غالبية الحالات حالياً في سلطنة عمان بنسبة تتجاوز 99 في المائة هي من المتحور أوميكرون .

إغلاق المساجد وتقليص عدد الموظفين بالمصالح الحكومية

تجدر الإشارة إلى أن سلطنة عمان، اتخذت قرارات قبل يومين، من أجل منع تفشى فيروس كورونا في البلاد، وأعلنت اللجنة العليا تنفيذ تلك الإجراءات بداية من أمس الأحد، وشملت تقليص عدد الموظفين إلى نسبة 50%، على أن يؤدي الموظفون الذين يطلب منهم عدم الحضور إلى مقرات العمل، الأعمال المطلوبة منهم بنظام العمل عن بُعد، بالإضافة لعدم إقامة صلاة الجمعة، مع استمرار إقامة الصلوات الخمس في المساجد، على ألا يتجاوز عدد المصلين 50% من الطاقة الاستيعابية، بحسب الضوابط التي أعلنتها وزارة الأوقاف في البلاد بالتنسيق مع وزارة الصحة .

كذلك أفادت وسائل إعلام محلية، بأن اللجنة العليا العمانية طالبت بتأجيل إقامة جميع المؤتمرات والمعارض وإقامة الأنشطة ذات الطابع الجماهيري أو إقامتها دون حضور جماهيري، مشددة على التزام المشاركين فيها بجميع الضوابط المطلوبة، مثل إثبات تلقى التطعيم وغيره من الضوابط.