«الصحة» تستقبل أول شحنة من أدوية علاج كورونا اليوم بمطار القاهرة

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تستعد اليوم لاستقبال أول شحنة من عقار «إيفلوشيد» لعلاج المصابين من إنتاج شركة أسترازينيكا، ويتم الحصول على 50 ألف جرعة من عقار «إيفلوشيد»، وذلك لعلاج المصابين بفيروس كورونا والذين يعانون من ضعف المناعة والذين تناولون الأدوية المثبطة للمناعة، ومن المقرر أن تخضع الشحنة للفحص والتحليل بمعامل هيئة الدواء.

إعطاء أدوية إيفلوشيد للمصابين بكوفيد

وأضاف عبدالغفار في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عقار «إيفلوشيد» من إنتاج شركة أسترازينيكا التي حصلت عليها مصر سيتم إعطاؤها للحالات المصابة أقل مناعة خلال الفترة المقبلة والتي تخضع للعزل داخل المستشفيات الصحية والجامعية للمواطنين، وذلك من أجل حمايتهم من العدوى بفيروس كورونا أو التي تعمل على الوقاية من الفيروس.

توفير عقار «إيفلوشيد» بمستشفيات الصحة

وعن الأماكن التي سيتم توفير عقار «إيفلوشيد»، أوضح «عبدالغفار، أنه نظرا للكمية التي سيتم الحصول عليها سيتم توفيرها حاليا في مستشفيات الصحة للأشخاص الأكثر عرضة بفيروس كورونا والذين يعانون من ضعف المناعة، بالإضافة إلى أن هناك عدة شركات وطنية تنتج أدوية ميرك «مولونوبريفير» لعلاج المصابين بكوفيد.

وفر في اللقاحات والأدوية بالمستشفيات

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة في بيان لها، أن هناك وفرة في جميع اللقاحات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية والتي تستهدف تطعيم الفئات المختلفة التي يحق لها الحصول على اللقاح للوقاية من مضاعفات كورونا أو التعرض للإصابة، لافتة إلى أنه يوجد مخزون استراتيجي من الأدوية واللقاحات للحماية من انتقال العدوى.

الالتزام بالتدابير الوقائية للوقاية من كورونا

وأكدت وزارة الصحة على أهمية الالتزام التام بكل التدابير الوقائية والاحترازية التي تساعد من الوقاية من الإصابة بالعدوى بفيروس كورونا وتتمثل هذه التدابير الوقائية في «ارتداء الكمامة- غسيل اليدين- الحصول على اللقاح- التواجد في أماكن ذات تهوية جيدة- التباعد الجسدي والبدني- الحصول على الجرعة التنشيطية».