اعرف نصائح الشراء في الأوكازيون الشتوي بتخفيضات تصل إلى 50%

قال عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الأوكازيون الشتوي سينطلق رسميا يوم 7 فبراير المقبل ولمدة شهر كامل ضمن التصفيات الشتوية للعام الجاري 2022، مؤكدا أن مدة الأوكازيون سيشهد رقابة شديدة على الأسواق من مفتشي وزارة التموين.

تخفيضات الأوكازيون الشتوي 2022

وأكد «خليل»، في تصريحات له مع «تلفزيون الوطن»، أن تخفيضات الأوكازيون الشتوي 2022 هذا العام قد تصل إلى تخفيض 50% على السلع والمنتجات المختلفة، موضحا أنه ليس إلزاميا على المحال التجارية الالتزام بنسبة تخفيض محددة وأن نسبة التخفيض يحددها المحل نفسه، مشيرا إلى أن عدد المحال التجارية التي اشتركت في أوكازيون الشتاء للعام الماضي 2021 بلغت 3 آلاف و500 محل، وأن من المتوقع وصول عدد المحال المشتركة هذا العام إلى 4 آلاف محل.

وعن قرار الاشتراك في الأوكازيون، أوضح أنه يوجد إجراء قانوني وإلزامي على المحلات الراغبة في تقديم تخفيضات على السلع المعروضة لديها، من خلال التقدم بطلب لمديرية التموين التابع لها المحل للحصول على إذن أو تصريح الدخول في الأوكازيون، مشيرا إلى أن لكل محل مدة اشتراك في الأوكازيون وهي أسبوعين من مدة الأوكازيون.

ونوه رئيس قطاع التجارة الداخلية، أن هناك عدة نصائح يجب على المواطن اتباعها خلال عملية الشراء، موضحا أن أهم نصيحة تكمن في ضرورة حصول المشتري على فاتورة شراء المنتجات لضمان حقوقه في حالة رد السلعة، مع تجنب الشراء من الباعة الجائلين، والامتناع عن شراء أي سلعة رديئة.

وتابع أن فترة التخفيضات خلال الأوكازيون تعتبر فرصة سانحة للتاجر في بيع السلع المخزنة لديه، وأيضا للمواطن في شراء ما يريد من سلع بأسعار مخفضة.